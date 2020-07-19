2758 LAUREL VALLEY Trail

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UPDATED END UNIT W/TONS OF UPGRADES, OPEN FAMILY ROOM W/FIREPLACE, LARGE MASTER BDRM W/LARGE MASTER BATHRM W/DBL VANITIES, SEPARATE TILE SHOWER, JETTED WHIRLPOOL TUB & WALK-IN CLOSET. ADDITIONAL LARGE BDRM COULD BE 2ND MASTER BDRM W/SEPARATE BATHROOM. 3RD BDRM ON LOWER LEVEL W/FULL BATH. OPEN KITCHEN W/GRANITE COUNTERTOPS, ISLAND & STAINLESS STEEL APPLIANCES, HARDWOOD FLOORS ON MAIN & LOWER LEVEL, SEPARATE BUILT-IN OFFICE, BUILT-IN SPEAKERS THROUGHOUT HOME, SCREENED PORCH LEADS TO OPEN DECK. 2 CAR GARAGE.