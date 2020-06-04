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Candler-McAfee, GA
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2035 Miriam Lane
Last updated June 4 2020 at 10:53 PM

2035 Miriam Lane

2035 Miriam Lane · (404) 514-7054
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Location

2035 Miriam Lane, Candler-McAfee, GA 30032
McAfee

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,500

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3 Bed · 1 Bath · 1176 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
stainless steel
fireplace
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
ENTERTAINERS DREAM, MINUTES FROM EAST LAKE! 3 BED 1BATH CUSTOM KICHEN W/CARRARA MARBLE COUNTER, BREAKFAST BAR,PANTRY, SINGLE SINK, MARBLE BACKSPLASH, NEW STAINLESS APPLIANCES INCL/FRIDGE! HARDWOODS THROUGHOUT, DESIGNER TILE FLOORS, DESIGNER COLORS, LIGHTING, & FINISHES, BATH IS TILED ON ALL 4 WALLS & DOUBLE VANITY W/MARBLE TOP, AMAZING MULTI JET SHOWER!!, HIGH EFFICIENCY WASHER & DRYER INCLUDED! BARN DOORS, LARGE CUSTOM CLOSETS. NEW ROOF, NEW WINDOWS, BLINDS TO BE ADDED, NEW CABINETS, NEW VANITY IN BATH, FANTASTIC FINISHES NORMALLY NOT FOUND IN RENTAL

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2035 Miriam Lane have any available units?
2035 Miriam Lane has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2035 Miriam Lane have?
Some of 2035 Miriam Lane's amenities include in unit laundry, dishwasher, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2035 Miriam Lane currently offering any rent specials?
2035 Miriam Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 2035 Miriam Lane pet-friendly?
No, 2035 Miriam Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Candler-McAfee.
Does 2035 Miriam Lane offer parking?
No, 2035 Miriam Lane does not offer parking.
Does 2035 Miriam Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2035 Miriam Lane offers units with in unit laundry.
Does 2035 Miriam Lane have a pool?
No, 2035 Miriam Lane does not have a pool.
Does 2035 Miriam Lane have accessible units?
No, 2035 Miriam Lane does not have accessible units.
Does 2035 Miriam Lane have units with dishwashers?
Yes, 2035 Miriam Lane has units with dishwashers.
Does 2035 Miriam Lane have units with air conditioning?
No, 2035 Miriam Lane does not have units with air conditioning.
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