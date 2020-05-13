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Buford, GA
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513 S Hill St
Last updated June 19 2020 at 7:05 AM

513 S Hill St

513 South Hill Street · (404) 372-4605
COVID-19 Update
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Location

513 South Hill Street, Buford, GA 30518

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,425

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2 Bed · 2 Bath · 992 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
carport
air conditioning
clubhouse
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
clubhouse
parking
APPROVED TENANT DID NOT MOVE FORWARD. WONDERFUL CITY LOCATION - WALK TO DOWNTOWN/SCHOOLS/COMMUNITY CENTER. CLEAN, UPDATEES, RECENTLY ADDED PRIVATE BATH IN FRONT BEDROOM. PLENTY OF PARKING + COVERED CARPORT + NEW HVAC. ENJOY RELAXING ON FRONT PORCH OR BACK DECK. NEWER CARPET, INCLUDES APPLIANCES AND REFRIGERATOR. PETS ALLOWED ON A CASE BY CASE BASIS. $500 PET DEPOSIT, BUFORD SCHOOLS, GREAT SHOPPING AND DOWNTOWN DINING. YOU WILL LOVE THIS CONVENIENT LOCATION ($500,000+ NEW HOMES ACROSS THE STREET.)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 513 S Hill St have any available units?
513 S Hill St has a unit available for $1,425 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 513 S Hill St have?
Some of 513 S Hill St's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 513 S Hill St currently offering any rent specials?
513 S Hill St isn't currently offering any rent specials.
Is 513 S Hill St pet-friendly?
Yes, 513 S Hill St is pet friendly.
Does 513 S Hill St offer parking?
Yes, 513 S Hill St does offer parking.
Does 513 S Hill St have units with washers and dryers?
No, 513 S Hill St does not offer units with in unit laundry.
Does 513 S Hill St have a pool?
No, 513 S Hill St does not have a pool.
Does 513 S Hill St have accessible units?
No, 513 S Hill St does not have accessible units.
Does 513 S Hill St have units with dishwashers?
Yes, 513 S Hill St has units with dishwashers.
Does 513 S Hill St have units with air conditioning?
Yes, 513 S Hill St has units with air conditioning.
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