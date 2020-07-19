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Brookhaven, GA
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2251 Limehurst Drive NE
Last updated May 2 2019 at 12:13 PM

2251 Limehurst Drive NE

2251 Limehurst Drive · No Longer Available
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Location

2251 Limehurst Drive, Brookhaven, GA 30319
Brookhaven Fields

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
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(RLNE2345042)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2251 Limehurst Drive NE have any available units?
2251 Limehurst Drive NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 2251 Limehurst Drive NE have?
Some of 2251 Limehurst Drive NE's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2251 Limehurst Drive NE currently offering any rent specials?
2251 Limehurst Drive NE is not currently offering any rent specials.
Is 2251 Limehurst Drive NE pet-friendly?
No, 2251 Limehurst Drive NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookhaven.
Does 2251 Limehurst Drive NE offer parking?
Yes, 2251 Limehurst Drive NE offers parking.
Does 2251 Limehurst Drive NE have units with washers and dryers?
No, 2251 Limehurst Drive NE does not offer units with in unit laundry.
Does 2251 Limehurst Drive NE have a pool?
Yes, 2251 Limehurst Drive NE has a pool.
Does 2251 Limehurst Drive NE have accessible units?
No, 2251 Limehurst Drive NE does not have accessible units.
Does 2251 Limehurst Drive NE have units with dishwashers?
No, 2251 Limehurst Drive NE does not have units with dishwashers.
Does 2251 Limehurst Drive NE have units with air conditioning?
No, 2251 Limehurst Drive NE does not have units with air conditioning.
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