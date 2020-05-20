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Brookhaven, GA
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1391 N Druid Hills Road NE
Last updated October 30 2019 at 5:30 AM

1391 N Druid Hills Road NE

1391 North Druid Hills Road · No Longer Available
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Location

1391 North Druid Hills Road, Brookhaven, GA 30319
Lenox Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
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pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1391 N Druid Hills Road NE have any available units?
1391 N Druid Hills Road NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 1391 N Druid Hills Road NE have?
Some of 1391 N Druid Hills Road NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1391 N Druid Hills Road NE currently offering any rent specials?
1391 N Druid Hills Road NE is not currently offering any rent specials.
Is 1391 N Druid Hills Road NE pet-friendly?
Yes, 1391 N Druid Hills Road NE is pet friendly.
Does 1391 N Druid Hills Road NE offer parking?
Yes, 1391 N Druid Hills Road NE offers parking.
Does 1391 N Druid Hills Road NE have units with washers and dryers?
Yes, 1391 N Druid Hills Road NE offers units with in unit laundry.
Does 1391 N Druid Hills Road NE have a pool?
No, 1391 N Druid Hills Road NE does not have a pool.
Does 1391 N Druid Hills Road NE have accessible units?
No, 1391 N Druid Hills Road NE does not have accessible units.
Does 1391 N Druid Hills Road NE have units with dishwashers?
Yes, 1391 N Druid Hills Road NE has units with dishwashers.
Does 1391 N Druid Hills Road NE have units with air conditioning?
No, 1391 N Druid Hills Road NE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Surface lot.
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