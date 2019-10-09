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Thonotosassa, FL
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12604 SELAH RANCH LANE
Last updated October 9 2019 at 11:26 AM

12604 SELAH RANCH LANE

12604 Selah Ranch Lane · No Longer Available
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Location

12604 Selah Ranch Lane, Thonotosassa, FL 33592

Amenities

in unit laundry
dishwasher
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
Property Amenities
SOPHISTACATED PEACEFUL COUNTRY LIVING AND SO CLOSE TO EXCITING DOWNTOWN TAMPA & BOTH I-75 & I-4 (less than an hour to Disney).
SELAH RANCH LANE IS A PRIVATE MANICURED COMMUNITY OF 8 CUSTOM HOMES THAT SIT ON 1 ½ TO 3 ACRE LOTS. 12604 IS A ONE STORY HOME THAT FEATURES: 1 LARGE MASTER BEDROOM, OFFICE, LIVING, KTICHEN, DINNING AREAS, 2 FULL BATHS, INTERIOR LAUNDRY, & APPX. IS 1,100 SQFT. ANOTHER SMALL HOME AND COTTAGE ALSO OCCUPY THIS BEAUTIFUL PROPERTY.
GOOGLE THIS PROPERTY & SEE HOW BEAUTIFUL, PEACEFUL, AND SO ACCESIBLE TO SO MUCH THAT FLORIDA HAS TO OFFER. DOWNTOWN TAMPA BAY HAS, THREATRES, MUSUEMS, DINNING, STADUIMS, AIRPORTS, CRUISESHIPS, EXCELLENT DOCTORS, HOSPITALS, AND NUMEROUS VENUES THROUGHOUT THE YEAR. TRULY A GREAT PLACE TO LIVE, PLAY & CALL HOME!
THE RENT IS $1,300., PER MONTH & INCLUDES ELECTRIC & WATER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12604 SELAH RANCH LANE have any available units?
12604 SELAH RANCH LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Thonotosassa, FL.
What amenities does 12604 SELAH RANCH LANE have?
Some of 12604 SELAH RANCH LANE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12604 SELAH RANCH LANE currently offering any rent specials?
12604 SELAH RANCH LANE is not currently offering any rent specials.
Is 12604 SELAH RANCH LANE pet-friendly?
No, 12604 SELAH RANCH LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Thonotosassa.
Does 12604 SELAH RANCH LANE offer parking?
No, 12604 SELAH RANCH LANE does not offer parking.
Does 12604 SELAH RANCH LANE have units with washers and dryers?
Yes, 12604 SELAH RANCH LANE offers units with in unit laundry.
Does 12604 SELAH RANCH LANE have a pool?
No, 12604 SELAH RANCH LANE does not have a pool.
Does 12604 SELAH RANCH LANE have accessible units?
No, 12604 SELAH RANCH LANE does not have accessible units.
Does 12604 SELAH RANCH LANE have units with dishwashers?
Yes, 12604 SELAH RANCH LANE has units with dishwashers.
Does 12604 SELAH RANCH LANE have units with air conditioning?
No, 12604 SELAH RANCH LANE does not have units with air conditioning.
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