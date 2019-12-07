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Sun City Center, FL
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7229 SALT RIVER AVENUE
Last updated December 7 2019 at 1:50 AM

7229 SALT RIVER AVENUE

7229 Salt River Ave · No Longer Available
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Location

7229 Salt River Ave, Sun City Center, FL 33573

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
garage
gym
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
bocce court
clubhouse
dog park
gym
on-site laundry
parking
playground
pool
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7229 SALT RIVER AVENUE have any available units?
7229 SALT RIVER AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City Center, FL.
What amenities does 7229 SALT RIVER AVENUE have?
Some of 7229 SALT RIVER AVENUE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7229 SALT RIVER AVENUE currently offering any rent specials?
7229 SALT RIVER AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 7229 SALT RIVER AVENUE pet-friendly?
Yes, 7229 SALT RIVER AVENUE is pet friendly.
Does 7229 SALT RIVER AVENUE offer parking?
Yes, 7229 SALT RIVER AVENUE offers parking.
Does 7229 SALT RIVER AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 7229 SALT RIVER AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 7229 SALT RIVER AVENUE have a pool?
Yes, 7229 SALT RIVER AVENUE has a pool.
Does 7229 SALT RIVER AVENUE have accessible units?
No, 7229 SALT RIVER AVENUE does not have accessible units.
Does 7229 SALT RIVER AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 7229 SALT RIVER AVENUE has units with dishwashers.
Does 7229 SALT RIVER AVENUE have units with air conditioning?
No, 7229 SALT RIVER AVENUE does not have units with air conditioning.
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