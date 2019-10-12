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Sun City Center, FL
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1625 BROOKTON GREEN DRIVE
Last updated October 12 2019 at 4:14 AM

1625 BROOKTON GREEN DRIVE

1625 Brookton Green Drive · No Longer Available
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Location

1625 Brookton Green Drive, Sun City Center, FL 33573
Laurel Woods

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
ceiling fan
microwave
internet access
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE have any available units?
1625 BROOKTON GREEN DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Sun City Center, FL.
What amenities does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE have?
Some of 1625 BROOKTON GREEN DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1625 BROOKTON GREEN DRIVE currently offering any rent specials?
1625 BROOKTON GREEN DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 1625 BROOKTON GREEN DRIVE pet-friendly?
No, 1625 BROOKTON GREEN DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sun City Center.
Does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE offer parking?
No, 1625 BROOKTON GREEN DRIVE does not offer parking.
Does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 1625 BROOKTON GREEN DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE have a pool?
No, 1625 BROOKTON GREEN DRIVE does not have a pool.
Does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE have accessible units?
No, 1625 BROOKTON GREEN DRIVE does not have accessible units.
Does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1625 BROOKTON GREEN DRIVE has units with dishwashers.
Does 1625 BROOKTON GREEN DRIVE have units with air conditioning?
No, 1625 BROOKTON GREEN DRIVE does not have units with air conditioning.
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