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Port Richey, FL
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8302 AQUILA STREET
Last updated June 19 2020 at 7:11 AM

8302 AQUILA STREET

8302 Aquila Street · (727) 534-4990
COVID-19 Update
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Location

8302 Aquila Street, Port Richey, FL 34668
The Townhomes By The Gulf At Sand Pebble

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,800

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1439 sqft

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Amenities

in unit laundry
putting green
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
parking
pool
putting green
garage
tennis court
AMAZING, WATERFRONT TOWNHOME, WITH PRIVATE DOCK & EASY ACCESS TO THE GULF OF MEXICO. REMODELED KITCHEN (IKEA CABINETS AND QUARTZ COUNTER TOPS). ALL NEW APPLIANCES (DARK GRAY STAINLESS). DINING/LIVING ROOM COMBO WITH REAL WOOD FLOORS, LIVING ROOM HAS HIGH VAULTED CEILINGS AND ACCESS TO BALCONY. GUEST BEDROOM ON SECOND FLOOR WITH WOOD FLOORS AND ACCESS TO PRIVATE BALCONY WITH WATERFRONT VIEW. GUEST BATH WITH TUB/SHOWER. STAIRS TO A THIRD FLOOR LOFT (PERFECT FOR OFFICE OR DEN). MASTER BEDROOM ON THE THIRD FLOOR WITH WOOD FLOORS, HIGH CEILING, WATERFRONT VIEW AND LARGE BATHROOM WITH HIS/HER SINKS AND LARGE WALK IN SHOWER. INDOOR LAUNDRY IN KITCHEN. LARGE GARAGE CAN FIT TWO-THREE CARS. FIRST FLOOR PATIO IN THE REAR OF THE GARAGE. 2014-NEW HIGH EFFICIENCY AC. 2014-HOT WATER HEATER, 2018-NEW ROOF, 2018- DOCK REFURBISHED (DOCK #1). COMMUNITY OFFERS 24 HOUR SECURITY, BOAT RAMP, TENNIS, POOL, PUTTING GREEN, WATERFRONT BOARD WALK AND FISHING PIER. CLUBHOUSE CLOSED FOR CONSTRUCTION. CLOSE TO SHOPPING, WATER SPORTS, CASINO CRUISE, CHARTER FISHING, MEDICAL, GROCERY, HOSPITALS, PUBLIC BEACHES, RESTAURANTS, HISTORIC DOWNTOWN NEW PORT RICHEY, 20 MIN TO TARPON SPRINGS SPONGE DOCKS, 60 MIN TO CLEARWATER BEACH, 60 MIN TO TAMPA AIRPORT, TAMPA NIGHTLIFE, TAMPA CRUISE TERMINAL AND THEME PARKS, APPROX 90 MIN TO ORLANDO THEME PARKS. SMALL PET PERMITTED WITH NON-REFUNDABLE PET FEE. AVAILABLE AFTER JULY 15.
*LEASE WILL INCLUDE A FEW PIECES OF FURNITURE: MASTER BEDROOM FURNITURE AND LEATHER COUCH IN LOFT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: None, 3 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8302 AQUILA STREET have any available units?
8302 AQUILA STREET has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8302 AQUILA STREET have?
Some of 8302 AQUILA STREET's amenities include in unit laundry, putting green, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8302 AQUILA STREET currently offering any rent specials?
8302 AQUILA STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 8302 AQUILA STREET pet-friendly?
Yes, 8302 AQUILA STREET is pet friendly.
Does 8302 AQUILA STREET offer parking?
Yes, 8302 AQUILA STREET does offer parking.
Does 8302 AQUILA STREET have units with washers and dryers?
Yes, 8302 AQUILA STREET offers units with in unit laundry.
Does 8302 AQUILA STREET have a pool?
Yes, 8302 AQUILA STREET has a pool.
Does 8302 AQUILA STREET have accessible units?
No, 8302 AQUILA STREET does not have accessible units.
Does 8302 AQUILA STREET have units with dishwashers?
Yes, 8302 AQUILA STREET has units with dishwashers.
Does 8302 AQUILA STREET have units with air conditioning?
Yes, 8302 AQUILA STREET has units with air conditioning.
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