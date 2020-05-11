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Gibsonton, FL
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12017 FERN BLOSSOM DRIVE
Last updated May 11 2020 at 7:45 PM

12017 FERN BLOSSOM DRIVE

12017 Fern Blossom Drive · No Longer Available
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Location

12017 Fern Blossom Drive, Gibsonton, FL 33534

Amenities

dishwasher
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
LOVELY AND SPACIOUS 3 BEDROOMS 2.5 BATHS PLUS UPSTAIRS LOFT(OFFICE) AREA, 2 STORY HOME IN DEED RESTRICTED COMMUNITY OF NEWER HOMES, NEAR TO SCHOOLS, SHOPPING AND EXPRESSWAYS 175 AND HWY 41. THE HOME FEATURES GORGEOUS INTERIOR WITH LIGHT SATIN FINISH, LAMINATE FLOORING IN LIVING AREAS, CERAMIC TILES IN KITCHEN, DINING ROOM AND WET
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE have any available units?
12017 FERN BLOSSOM DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gibsonton, FL.
What amenities does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE have?
Some of 12017 FERN BLOSSOM DRIVE's amenities include dishwasher, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12017 FERN BLOSSOM DRIVE currently offering any rent specials?
12017 FERN BLOSSOM DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 12017 FERN BLOSSOM DRIVE pet-friendly?
No, 12017 FERN BLOSSOM DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gibsonton.
Does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE offer parking?
Yes, 12017 FERN BLOSSOM DRIVE offers parking.
Does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE have units with washers and dryers?
No, 12017 FERN BLOSSOM DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE have a pool?
Yes, 12017 FERN BLOSSOM DRIVE has a pool.
Does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE have accessible units?
No, 12017 FERN BLOSSOM DRIVE does not have accessible units.
Does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 12017 FERN BLOSSOM DRIVE has units with dishwashers.
Does 12017 FERN BLOSSOM DRIVE have units with air conditioning?
No, 12017 FERN BLOSSOM DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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