2431 Northwest 9th Street

431 Northwest 9th Street, Fort Lauderdale, FL 33311 - 3 BR 1 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 03/20/2020. Pets: Cats, Small dogs, Large dogs allowed. 2431 NW 9th St # 0 FORT LAUDERDALE, FL 33311 Move In Cost: $4,500. FIRST, LAST AND SECURITY. RENOVATED SINGLE FAMILY HOME, 3 BEDROOM 1 BATHROOMS, PLUS 1 CAR GARAGE, WASHER & DRYER HOOK UPS, TILE THROUGH OUT, CORNER UNIT, LOT OF NATURAL LIGHT, LOT OF WINDOW. NO FENCED BACKYARD, PETS OK NON AGGRESSIVE BREED, TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES AND MAINTAIN LANDSCAPING. EASY TO SHOW. CLICK SHOW ASSIST FOR INSTRUCTIONS. FIRST LAST AND SECURITY DEPOSIT IS NOT NEGOTIABLE. 2431 NW 9th St # 0 FORT LAUDERDALE, FL 33311 Costo de mudanza: $ 4,500. Primero, Último y Seguridad. CASA UNIFAMILIAR RENOVADA, 3 DORMITORIOS 1 BAÑOS, ADEMÁS DE GARAJE PARA 1 COCHE, ARANDELA Y SECADORA, AZULEJO HACIA FUERA, UNIDAD DE ESQUINA, MUCHA LUZ NATURAL, MUCHA VENTANA. SIN PATIO CERCADO, SE ADMITEN ANIMALES, RAZA NO AGRESIVA, EL INQUILINO PAGA TODAS LAS UTILIDADES Y MANTENGA EL PAISAJE. FÁCIL DE MOSTRAR. HAGA CLIC EN LA AYUDA PARA INSTRUCCIONES PRIMERO ÚLTIMO Y DEPÓSITO DE SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE. [ Published 4-May-20 / ID 3471466 ]