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Franklin Park, FL
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2431 Northwest 9th Street
Last updated May 4 2020 at 6:55 AM

2431 Northwest 9th Street

2431 Northwest 9th Street · (305) 731-1242
COVID-19 Update
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Location

2431 Northwest 9th Street, Franklin Park, FL 33311
Franklin Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,500

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3 Bed · 1 Bath · 1252 sqft

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Amenities

w/d hookup
patio / balcony
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
431 Northwest 9th Street, Fort Lauderdale, FL 33311 - 3 BR 1 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 03/20/2020. Pets: Cats, Small dogs, Large dogs allowed. 2431 NW 9th St # 0 FORT LAUDERDALE, FL 33311 Move In Cost: $4,500. FIRST, LAST AND SECURITY. RENOVATED SINGLE FAMILY HOME, 3 BEDROOM 1 BATHROOMS, PLUS 1 CAR GARAGE, WASHER & DRYER HOOK UPS, TILE THROUGH OUT, CORNER UNIT, LOT OF NATURAL LIGHT, LOT OF WINDOW. NO FENCED BACKYARD, PETS OK NON AGGRESSIVE BREED, TENANT PAYS FOR ALL UTILITIES AND MAINTAIN LANDSCAPING. EASY TO SHOW. CLICK SHOW ASSIST FOR INSTRUCTIONS. FIRST LAST AND SECURITY DEPOSIT IS NOT NEGOTIABLE. 2431 NW 9th St # 0 FORT LAUDERDALE, FL 33311 Costo de mudanza: $ 4,500. Primero, Último y Seguridad. CASA UNIFAMILIAR RENOVADA, 3 DORMITORIOS 1 BAÑOS, ADEMÁS DE GARAJE PARA 1 COCHE, ARANDELA Y SECADORA, AZULEJO HACIA FUERA, UNIDAD DE ESQUINA, MUCHA LUZ NATURAL, MUCHA VENTANA. SIN PATIO CERCADO, SE ADMITEN ANIMALES, RAZA NO AGRESIVA, EL INQUILINO PAGA TODAS LAS UTILIDADES Y MANTENGA EL PAISAJE. FÁCIL DE MOSTRAR. HAGA CLIC EN LA AYUDA PARA INSTRUCCIONES PRIMERO ÚLTIMO Y DEPÓSITO DE SEGURIDAD NO ES NEGOCIABLE. [ Published 4-May-20 / ID 3471466 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2431 Northwest 9th Street have any available units?
2431 Northwest 9th Street has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2431 Northwest 9th Street have?
Some of 2431 Northwest 9th Street's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2431 Northwest 9th Street currently offering any rent specials?
2431 Northwest 9th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 2431 Northwest 9th Street pet-friendly?
Yes, 2431 Northwest 9th Street is pet friendly.
Does 2431 Northwest 9th Street offer parking?
Yes, 2431 Northwest 9th Street does offer parking.
Does 2431 Northwest 9th Street have units with washers and dryers?
No, 2431 Northwest 9th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2431 Northwest 9th Street have a pool?
No, 2431 Northwest 9th Street does not have a pool.
Does 2431 Northwest 9th Street have accessible units?
No, 2431 Northwest 9th Street does not have accessible units.
Does 2431 Northwest 9th Street have units with dishwashers?
No, 2431 Northwest 9th Street does not have units with dishwashers.
Does 2431 Northwest 9th Street have units with air conditioning?
No, 2431 Northwest 9th Street does not have units with air conditioning.
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