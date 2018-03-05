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Fish Hawk, FL
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6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD
Last updated July 26 2019 at 11:31 AM

6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD

6123 Audubon Manor Boulevard · No Longer Available
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Location

6123 Audubon Manor Boulevard, Fish Hawk, FL 33547
Fishhawk

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
hot tub
THIS 4 BEDROOM 3 BATH POOL HOME IS LOCATED IN THE GUARD/GATED COMMUNITY OF FISHHAWK TRAILS. FRESHLY PAINTED EXTERIOR AND NEW ROOF. THE KITCHEN IS A CHEF'S DELIGHT BOASTING LOTS OF BEAUTIFUL STACKED CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, TILE BACKSPLASH, SS APPLIANCES, A WORK ISLAND AND A BUILT IN WINE BAR ACCESSIBLE FROM THE DINING ROOM. THE BREAKFAST NOOK OVERLOOKS THE POOL. THE OPEN & AIRY FAMILY ROOM FEATURES A GAS FIREPLACE SURROUNDED BY STACKED STONE, A BARREL CEILING AND TRIPLE GLASS POCKET SLIDERS THAT OPEN TO THE LANAI. THE DINING ROOM OFFERS A COFFERED CEILING, ART NICHES AND FRENCH DOORS THAT LEAD TO THE FRONT PORCH. THE FORMAL LIVING ROOM FEATURES A COFFERED CEILING, CROWN MOULDING AND GLASS SLIDERS THAT LEAD TO THE LANAI. THE LARGE OFFICE/STUDY HAS A CLOSET AND COULD BE USED AS A BEDROOM. THE MASTER SUITE OFFERS CROWN MOULDING, A DOOR TO THE POOL AND THE MASTER BATH FEATURES HIS & HER VANITIES, A JACUZZI TUB AND A WALK IN SHOWER. THE LARGE BONUS ROOM IS TUCKED AWAY IN THE BACK OF THE HOUSE AND OFFERS A VAULTED BEAM CEILING, A BUILT IN ENTERTAINMENT CENTER AND GLASS SLIDERS. THE SECONDARY ROOMS ARE SPACIOUS. THIS HOUSE IS PERFECT FOR ENTERTAINING WITH THE SCREEN ENCLOSED POOL & SPA AND THE OUTDOOR KITCHEN. THE LAUNDRY ROOM OFFERS CUSTOM CABINETS AND A SINK. THE THIRD CAR GARAGE HAS BEEN CONVERTED TO AN OFFICE. THIS GREAT HOME IS SITUATED ON OVER A HALF ACRE LOT! At time of move-in, a $75 tenant processing fee will be due along with any rent and deposit(s).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD have any available units?
6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fish Hawk, FL.
What amenities does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD have?
Some of 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD currently offering any rent specials?
6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD pet-friendly?
No, 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fish Hawk.
Does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD offer parking?
Yes, 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD offers parking.
Does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD have units with washers and dryers?
No, 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD does not offer units with in unit laundry.
Does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD have a pool?
Yes, 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD has a pool.
Does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD have accessible units?
No, 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD does not have accessible units.
Does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD has units with dishwashers.
Does 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 6123 AUDUBON MANOR BOULEVARD does not have units with air conditioning.
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