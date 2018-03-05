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Fish Hawk, FL
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6114 AVOCETRIDGE DRIVE
Last updated November 10 2019 at 5:43 AM

6114 AVOCETRIDGE DRIVE

6114 Avocetridge Drive · No Longer Available
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Location

6114 Avocetridge Drive, Fish Hawk, FL 33547
Fishhawk

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
oven
Property Amenities
gym
parking
pool
hot tub
BEAUTIFUL 4 BED, 3.5 BATH HOME IN GATED AVOCET IN FISHHAWK RANCH. THIS ONE STORY HOUSE FLOWS BEAUTIFULLY FROM ROOM TO ROOM AND INCLUDES AN OFFICE, BONUS ROOM, AND AN ADDITIONAL ROOM OFF THE MASTER WHICH COULD BE A GREAT EXERCISE ROOM OR ANOTHER OFFICE. BREATHTAKING HIGH-VOLUME CEILINGS, CROWN MOLDING, HARDWOOD FLOORS FLOW THROUGHOUT. KITCHEN FEATURES INCLUDE MASSIVE GRANITE ISLAND, GAS COOK TOP, DOUBLE OVENS, A WARMING DRAWER, AND WALK IN PANTRY WITH CUSTOM CABINETS. SPACIOUS MASTER SUITE HAS CUSTOM CABINETS IN THE TWO CLOSETS. THE MASTER BATH BOASTS TWO GRANITE TOPPED VANITIES, WALK-IN SHOWER, AND A JACUZZI TUB. TWO BEDROOMS ARE SEPARATED BY LOVELY BUILT IN DESKS AND BOTH CLOSETS HAVE CUSTOM CLOSETS SYSTEMS AND A SHARED BATH. THE BACKYARD DELIGHTS WITH LUSH LANDSCAPING, EXPANDED LANAI, OUTDOOR KITCHEN, HEATED POOL AND SPA, AND KIDDIE FENCE. CHECK IT OUT TODAY BEFORE IT’S TOO LATE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE have any available units?
6114 AVOCETRIDGE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fish Hawk, FL.
What amenities does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE have?
Some of 6114 AVOCETRIDGE DRIVE's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6114 AVOCETRIDGE DRIVE currently offering any rent specials?
6114 AVOCETRIDGE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 6114 AVOCETRIDGE DRIVE pet-friendly?
No, 6114 AVOCETRIDGE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fish Hawk.
Does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE offer parking?
Yes, 6114 AVOCETRIDGE DRIVE offers parking.
Does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE have units with washers and dryers?
No, 6114 AVOCETRIDGE DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE have a pool?
Yes, 6114 AVOCETRIDGE DRIVE has a pool.
Does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE have accessible units?
No, 6114 AVOCETRIDGE DRIVE does not have accessible units.
Does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 6114 AVOCETRIDGE DRIVE has units with dishwashers.
Does 6114 AVOCETRIDGE DRIVE have units with air conditioning?
No, 6114 AVOCETRIDGE DRIVE does not have units with air conditioning.
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