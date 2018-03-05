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Fish Hawk, FL
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16306 BRIDGELAWN AVENUE
Last updated June 5 2020 at 4:13 AM

16306 BRIDGELAWN AVENUE

16306 Bridgelawn Avenue · (813) 505-5155
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Location

16306 Bridgelawn Avenue, Fish Hawk, FL 33547
Fishhawk

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,300

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2658 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16306 BRIDGELAWN AVENUE have any available units?
16306 BRIDGELAWN AVENUE has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 16306 BRIDGELAWN AVENUE have?
Some of 16306 BRIDGELAWN AVENUE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16306 BRIDGELAWN AVENUE currently offering any rent specials?
16306 BRIDGELAWN AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 16306 BRIDGELAWN AVENUE pet-friendly?
No, 16306 BRIDGELAWN AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fish Hawk.
Does 16306 BRIDGELAWN AVENUE offer parking?
Yes, 16306 BRIDGELAWN AVENUE does offer parking.
Does 16306 BRIDGELAWN AVENUE have units with washers and dryers?
No, 16306 BRIDGELAWN AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 16306 BRIDGELAWN AVENUE have a pool?
Yes, 16306 BRIDGELAWN AVENUE has a pool.
Does 16306 BRIDGELAWN AVENUE have accessible units?
No, 16306 BRIDGELAWN AVENUE does not have accessible units.
Does 16306 BRIDGELAWN AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 16306 BRIDGELAWN AVENUE has units with dishwashers.
Does 16306 BRIDGELAWN AVENUE have units with air conditioning?
No, 16306 BRIDGELAWN AVENUE does not have units with air conditioning.
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