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Fish Hawk, FL
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11305 THAMES FARE WAY
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

11305 THAMES FARE WAY

11305 Thames Fare Way · No Longer Available
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Location

11305 Thames Fare Way, Fish Hawk, FL 33547
Fishhawk

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
clubhouse
dog park
gym
parking
playground
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
garage
hot tub
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11305 THAMES FARE WAY have any available units?
11305 THAMES FARE WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fish Hawk, FL.
What amenities does 11305 THAMES FARE WAY have?
Some of 11305 THAMES FARE WAY's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11305 THAMES FARE WAY currently offering any rent specials?
11305 THAMES FARE WAY isn't currently offering any rent specials.
Is 11305 THAMES FARE WAY pet-friendly?
Yes, 11305 THAMES FARE WAY is pet friendly.
Does 11305 THAMES FARE WAY offer parking?
Yes, 11305 THAMES FARE WAY does offer parking.
Does 11305 THAMES FARE WAY have units with washers and dryers?
Yes, 11305 THAMES FARE WAY offers units with in unit laundry.
Does 11305 THAMES FARE WAY have a pool?
Yes, 11305 THAMES FARE WAY has a pool.
Does 11305 THAMES FARE WAY have accessible units?
No, 11305 THAMES FARE WAY does not have accessible units.
Does 11305 THAMES FARE WAY have units with dishwashers?
Yes, 11305 THAMES FARE WAY has units with dishwashers.
Does 11305 THAMES FARE WAY have units with air conditioning?
No, 11305 THAMES FARE WAY does not have units with air conditioning.
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