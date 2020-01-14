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Fairview Shores, FL
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665 OLOLU DRIVE
Last updated January 14 2020 at 1:18 AM

665 OLOLU DRIVE

665 Ololu Drive · No Longer Available
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Location

665 Ololu Drive, Fairview Shores, FL 32789
Fairview Shores

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
fire pit
parking
bbq/grill
garage
IN THE EXCLUSIVE AREA OF WINTERPARK, THERE IS 4 ROOMS AND A LARGE LIVING AND DINNING ROOM. COMPLETELY REMODELED FROM THE GRASS TO THE ROOF, NEW KITCHEN, NEW BATHROOMS, BEAUTIFUL NEW PORCELAIN TILE, NEW WINDOWS AND DOORS, NEW 5 AND 1/4 BASEBOARD AND CROWN MOLDING, NEW A/C SYSTEM, WATER HEATER AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. BEAUTIFUL PATIO FOR WONDERFUL FAMILY PARTIES INCLUDING A FIRE PIT. NEW DOUBLE DETACHED CAR GARAGE WITH OPEN WALLS TO ALLOWED THE OWNER TO USE THIS SPACE FOR DIFFERENT ACTIVITIES INSTEAD OF "JUST PARKING". THE PROPERTY HAS AVAILABLE 6 PARKING SPACES AND A BEAUTIFUL FRONT YARD, WITH AN AMAZING OPEN PORCH WITH A BEAUTIFUL VIEW. 2 BLOCKS FROM I4, 12 MINUTES TO DOWNTOWN AND 3 MINUTES FROM SHOPPING CENTERS, MOVIES, RESTAURANTS AND ALL THE BIG STORES THAT YOU ALWAYS NOW, HOMEDEPOT, PUBLIX, ETC.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 665 OLOLU DRIVE have any available units?
665 OLOLU DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fairview Shores, FL.
What amenities does 665 OLOLU DRIVE have?
Some of 665 OLOLU DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 665 OLOLU DRIVE currently offering any rent specials?
665 OLOLU DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 665 OLOLU DRIVE pet-friendly?
No, 665 OLOLU DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fairview Shores.
Does 665 OLOLU DRIVE offer parking?
Yes, 665 OLOLU DRIVE offers parking.
Does 665 OLOLU DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 665 OLOLU DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 665 OLOLU DRIVE have a pool?
No, 665 OLOLU DRIVE does not have a pool.
Does 665 OLOLU DRIVE have accessible units?
No, 665 OLOLU DRIVE does not have accessible units.
Does 665 OLOLU DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 665 OLOLU DRIVE has units with dishwashers.
Does 665 OLOLU DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 665 OLOLU DRIVE has units with air conditioning.
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