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Bloomingdale, FL
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2320 NEEDHAM DRIVE
Last updated May 29 2020 at 11:07 AM

2320 NEEDHAM DRIVE

2320 Needham Drive · No Longer Available
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Location

2320 Needham Drive, Bloomingdale, FL 33596
Bloomingdale

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2320 NEEDHAM DRIVE have any available units?
2320 NEEDHAM DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bloomingdale, FL.
What amenities does 2320 NEEDHAM DRIVE have?
Some of 2320 NEEDHAM DRIVE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2320 NEEDHAM DRIVE currently offering any rent specials?
2320 NEEDHAM DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 2320 NEEDHAM DRIVE pet-friendly?
No, 2320 NEEDHAM DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bloomingdale.
Does 2320 NEEDHAM DRIVE offer parking?
Yes, 2320 NEEDHAM DRIVE offers parking.
Does 2320 NEEDHAM DRIVE have units with washers and dryers?
No, 2320 NEEDHAM DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 2320 NEEDHAM DRIVE have a pool?
No, 2320 NEEDHAM DRIVE does not have a pool.
Does 2320 NEEDHAM DRIVE have accessible units?
No, 2320 NEEDHAM DRIVE does not have accessible units.
Does 2320 NEEDHAM DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2320 NEEDHAM DRIVE has units with dishwashers.
Does 2320 NEEDHAM DRIVE have units with air conditioning?
No, 2320 NEEDHAM DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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