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Stratford, CT
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685 Success Avenue
Last updated June 7 2020 at 6:17 AM

685 Success Avenue

685 Success Avenue · (203) 283-1422
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Location

685 Success Avenue, Stratford, CT 06614

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 22 · Avail. now

$1,200

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1 Bed · 1 Bath · 841 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
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in unit laundry
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patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions

Does 685 Success Avenue have any available units?
685 Success Avenue has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 685 Success Avenue have?
Some of 685 Success Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 685 Success Avenue currently offering any rent specials?
685 Success Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 685 Success Avenue pet-friendly?
No, 685 Success Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Stratford.
Does 685 Success Avenue offer parking?
Yes, 685 Success Avenue does offer parking.
Does 685 Success Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 685 Success Avenue offers units with in unit laundry.
Does 685 Success Avenue have a pool?
No, 685 Success Avenue does not have a pool.
Does 685 Success Avenue have accessible units?
No, 685 Success Avenue does not have accessible units.
Does 685 Success Avenue have units with dishwashers?
Yes, 685 Success Avenue has units with dishwashers.
Does 685 Success Avenue have units with air conditioning?
Yes, 685 Success Avenue has units with air conditioning.

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