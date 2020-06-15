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Woodmoor, CO
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15655 Blue Pearl Court
Last updated June 15 2020 at 5:14 PM

15655 Blue Pearl Court

15655 Blue Pearl Ct · (719) 264-4394
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Location

15655 Blue Pearl Ct, Woodmoor, CO 80132

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 15655 Blue Pearl Court · Avail. now

$2,950

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5 Bed · 3.5 Bath · 3316 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
playground
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
playground
media room
IMMACULATE TWO-STORY WITH FINISHED BASEMENT - YOU MUST SEE THE PROPERTY BEFORE FILLING OUT AN APPLICATION. PLEASE CALL OUR OFFICE TO MAKE SURE WE DON'T HAVE ANY PENDING APPLICATIONS 719-264-4394 *** An application must be filled out for each adult*** The application process is 24-48 hours.Upon approval of the application the deposit is due in certified check or money order.Please look at our website for information regarding this property at www.proadvantagepm.com

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NO PETS ALLOWED

Directions: I-25 TO BAPTIST ROAD, WEST TO FOREST LAKE DRIVE LEFT TO BLUE PEARL COURT LEFT.

***PLEASE NOTE THAT THERE IS NO SMOKING ALLOWED IN ANY OF OUR PROPERTIES. THERE IS NO GROWING, SELLING, DISTRIBUTING OR SMOKING OF MARIJUANA UNDER ANY CIRCUMSTANCES AT ANY OF OUR PROPERTIES BY TENANT(S) OR GUESTS***

No Pets Allowed

(RLNE4922967)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15655 Blue Pearl Court have any available units?
15655 Blue Pearl Court has a unit available for $2,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 15655 Blue Pearl Court have?
Some of 15655 Blue Pearl Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15655 Blue Pearl Court currently offering any rent specials?
15655 Blue Pearl Court isn't currently offering any rent specials.
Is 15655 Blue Pearl Court pet-friendly?
No, 15655 Blue Pearl Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Woodmoor.
Does 15655 Blue Pearl Court offer parking?
No, 15655 Blue Pearl Court does not offer parking.
Does 15655 Blue Pearl Court have units with washers and dryers?
No, 15655 Blue Pearl Court does not offer units with in unit laundry.
Does 15655 Blue Pearl Court have a pool?
No, 15655 Blue Pearl Court does not have a pool.
Does 15655 Blue Pearl Court have accessible units?
No, 15655 Blue Pearl Court does not have accessible units.
Does 15655 Blue Pearl Court have units with dishwashers?
Yes, 15655 Blue Pearl Court has units with dishwashers.
Does 15655 Blue Pearl Court have units with air conditioning?
Yes, 15655 Blue Pearl Court has units with air conditioning.
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