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233 W Bleeker Street
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233 W Bleeker Street

233 West Bleeker Street · (973) 987-7090
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Location

233 West Bleeker Street, Aspen, CO 81611

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$35,000

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5 Bed · 4 Bath · 4149 sqft

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Amenities

Unit Amenities
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 233 W Bleeker Street have any available units?
233 W Bleeker Street has a unit available for $35,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 233 W Bleeker Street currently offering any rent specials?
233 W Bleeker Street isn't currently offering any rent specials.
Is 233 W Bleeker Street pet-friendly?
No, 233 W Bleeker Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aspen.
Does 233 W Bleeker Street offer parking?
No, 233 W Bleeker Street does not offer parking.
Does 233 W Bleeker Street have units with washers and dryers?
No, 233 W Bleeker Street does not offer units with in unit laundry.
Does 233 W Bleeker Street have a pool?
No, 233 W Bleeker Street does not have a pool.
Does 233 W Bleeker Street have accessible units?
No, 233 W Bleeker Street does not have accessible units.
Does 233 W Bleeker Street have units with dishwashers?
No, 233 W Bleeker Street does not have units with dishwashers.
Does 233 W Bleeker Street have units with air conditioning?
No, 233 W Bleeker Street does not have units with air conditioning.
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