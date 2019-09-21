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1040 Loma Lane
Last updated September 21 2019 at 12:09 AM

1040 Loma Lane

1040 Loma Ln · No Longer Available
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Location

1040 Loma Ln, Santa Susana, CA 93063
East Simi Valley

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1040 Loma Lane have any available units?
1040 Loma Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Santa Susana, CA.
What amenities does 1040 Loma Lane have?
Some of 1040 Loma Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1040 Loma Lane currently offering any rent specials?
1040 Loma Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1040 Loma Lane pet-friendly?
No, 1040 Loma Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Santa Susana.
Does 1040 Loma Lane offer parking?
Yes, 1040 Loma Lane offers parking.
Does 1040 Loma Lane have units with washers and dryers?
No, 1040 Loma Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1040 Loma Lane have a pool?
No, 1040 Loma Lane does not have a pool.
Does 1040 Loma Lane have accessible units?
No, 1040 Loma Lane does not have accessible units.
Does 1040 Loma Lane have units with dishwashers?
Yes, 1040 Loma Lane has units with dishwashers.
Does 1040 Loma Lane have units with air conditioning?
No, 1040 Loma Lane does not have units with air conditioning.
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