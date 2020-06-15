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2660 Melody Lane
Last updated June 15 2020 at 5:16 PM

2660 Melody Lane

2660 Melody Lane · (928) 282-9533
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Location

2660 Melody Lane, Sedona, AZ 86336

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 2660 Melody Lane · Avail. now

$1,995

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3 Bed · 2 Bath · 1470 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
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No Pets Allowed

(RLNE5693422)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2660 Melody Lane have any available units?
2660 Melody Lane has a unit available for $1,995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2660 Melody Lane have?
Some of 2660 Melody Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2660 Melody Lane currently offering any rent specials?
2660 Melody Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 2660 Melody Lane pet-friendly?
No, 2660 Melody Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Sedona.
Does 2660 Melody Lane offer parking?
No, 2660 Melody Lane does not offer parking.
Does 2660 Melody Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2660 Melody Lane offers units with in unit laundry.
Does 2660 Melody Lane have a pool?
No, 2660 Melody Lane does not have a pool.
Does 2660 Melody Lane have accessible units?
No, 2660 Melody Lane does not have accessible units.
Does 2660 Melody Lane have units with dishwashers?
No, 2660 Melody Lane does not have units with dishwashers.
Does 2660 Melody Lane have units with air conditioning?
No, 2660 Melody Lane does not have units with air conditioning.
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