2660 Melody Lane

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HOUSE - WEST SEDONA - BRAND NEW! - BRAND NEW MANUFACTURED HOME IN WEST SEDONA. UPGRADED 3/2 WITH HIGH CEILINGS AND BEAUTIFUL TOUCHES THROUGHOUT. OPEN FLOOR PLAN, KITCHEN WITH DINING AREA, ISLAND AND PLENTY OF COUNTER/CABINETS.
MASTER BEDROOM WITH WALK-IN CLOSET AND BATHROOM WITH TWO SINKS.
LAUNDRY ROOM WITH CABINETS AND HOOKS UPS FOR YOUR ELECTRIC APPLIANCES (OPTION: OWNER WILL PROVIDE WASHER & DRYER FOR AN ADDITIONAL $60/MO). PAVER PATIO, 100 SF STORAGE SHED WITH ELECTRIC. SORRY, NO PETS. PLEASE CONTACT US FOR AN APPOINTMENT TO VIEW.
No Pets Allowed
(RLNE5693422)