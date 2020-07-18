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Maricopa County, AZ
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6559 E DALLAS Street
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

6559 E DALLAS Street

6559 East Dallas Street · No Longer Available
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Location

6559 East Dallas Street, Maricopa County, AZ 85205
Encanto

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
ceiling fan
clubhouse
fireplace
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6559 E DALLAS Street have any available units?
6559 E DALLAS Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Maricopa County, AZ.
What amenities does 6559 E DALLAS Street have?
Some of 6559 E DALLAS Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6559 E DALLAS Street currently offering any rent specials?
6559 E DALLAS Street is not currently offering any rent specials.
Is 6559 E DALLAS Street pet-friendly?
No, 6559 E DALLAS Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Maricopa County.
Does 6559 E DALLAS Street offer parking?
Yes, 6559 E DALLAS Street offers parking.
Does 6559 E DALLAS Street have units with washers and dryers?
No, 6559 E DALLAS Street does not offer units with in unit laundry.
Does 6559 E DALLAS Street have a pool?
No, 6559 E DALLAS Street does not have a pool.
Does 6559 E DALLAS Street have accessible units?
No, 6559 E DALLAS Street does not have accessible units.
Does 6559 E DALLAS Street have units with dishwashers?
Yes, 6559 E DALLAS Street has units with dishwashers.
Does 6559 E DALLAS Street have units with air conditioning?
No, 6559 E DALLAS Street does not have units with air conditioning.
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