All apartments in Buckeye
Find more places like 22316 W WOODLANDS Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Buckeye, AZ
/
22316 W WOODLANDS Avenue
Last updated February 29 2020 at 10:20 PM

22316 W WOODLANDS Avenue

22316 West Woodlands Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Buckeye
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

22316 West Woodlands Avenue, Buckeye, AZ 85326
Sundance

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
12 MONTH LEASE ... AVAILABLE. FRIG, TILE THROUGH OUT HOME IN WALK WAYS, DINNING AND KITCHEN. BEDROOMS HAVE CARPET, KITCHEN ISLAND, LIVING ROOM, FAMILY ROOM, GARAGE DOOR OPENER, LANDSCAPED FRONT AND BACK, SECURITY SYSTEM, OWNER PROVIDES PEST SERVICE & SECURITY SYSTEM WITH RENT. CEILINGS FANS UPGRADED THROUGH OUT THE HOME. NEW WATER SOFTENER OCT 2018. NEWER TANKLESS HOT WATER HEATER. 2% RENTAL TAX DOES APPLY. deposits refundable if no damage done by tenant on move out, pets have to be approved by owner. W/D AS IS & CAN BE USED BUT WILL NOT BE REPLACED IF THEY GO OUT. $175 ADMINISTRATIVE FEE PAID BY TENANT UPON APPROVAL. CREDIT SCORES HAVE TO BE 570 OR HIGHER.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22316 W WOODLANDS Avenue have any available units?
22316 W WOODLANDS Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Buckeye, AZ.
How much is rent in Buckeye, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Buckeye Rent Report.
What amenities does 22316 W WOODLANDS Avenue have?
Some of 22316 W WOODLANDS Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22316 W WOODLANDS Avenue currently offering any rent specials?
22316 W WOODLANDS Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 22316 W WOODLANDS Avenue pet-friendly?
Yes, 22316 W WOODLANDS Avenue is pet friendly.
Does 22316 W WOODLANDS Avenue offer parking?
Yes, 22316 W WOODLANDS Avenue offers parking.
Does 22316 W WOODLANDS Avenue have units with washers and dryers?
No, 22316 W WOODLANDS Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 22316 W WOODLANDS Avenue have a pool?
No, 22316 W WOODLANDS Avenue does not have a pool.
Does 22316 W WOODLANDS Avenue have accessible units?
No, 22316 W WOODLANDS Avenue does not have accessible units.
Does 22316 W WOODLANDS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 22316 W WOODLANDS Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Renting vs Buying an Apartment
Best Cities for Families 2019
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
13 Places to Get Free Moving Boxes
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Similar Pages

Buckeye 2 BedroomsBuckeye Apartments with Hardwood Floors
Buckeye Apartments with PoolBuckeye Apartments with Washer-Dryer
Buckeye Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZGlendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZPrescott Valley, AZFountain Hills, AZSun City, AZAnthem, AZTolleson, AZ
Litchfield Park, AZCarefree, AZSun City West, AZEl Mirage, AZParadise Valley, AZNew River, AZCave Creek, AZMaricopa, AZSun Lakes, AZ

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Yavapai College