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Mason County, WA
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4881 NE Northshore RD
Last updated July 15 2020 at 7:05 PM

4881 NE Northshore RD

4881 NE North Shore Rd · (619) 674-6188
COVID-19 Update
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Location

4881 NE North Shore Rd, Mason County, WA 98528

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

Studio

Unit Studio, 1 bath, $650 · Avail. now

$650

Studio · 1 Bath

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Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3 MONTHS FREE RENT - LOTS FOR YOUR PARK MODEL - Property Id: 260297

THREE MONTHS FREE RENT! WITH 2 YEAR LEASE! ON THE WATER
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CLAMING, AND OYSTER HUNTING. MONTHLY RENT ONLY $600 PLUS UTILITIES.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/260297
Property Id 260297

(RLNE5847300)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4881 NE Northshore RD have any available units?
4881 NE Northshore RD has a unit available for $650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4881 NE Northshore RD currently offering any rent specials?
4881 NE Northshore RD is not currently offering any rent specials.
Is 4881 NE Northshore RD pet-friendly?
Yes, 4881 NE Northshore RD is pet friendly.
Does 4881 NE Northshore RD offer parking?
No, 4881 NE Northshore RD does not offer parking.
Does 4881 NE Northshore RD have units with washers and dryers?
No, 4881 NE Northshore RD does not offer units with in unit laundry.
Does 4881 NE Northshore RD have a pool?
No, 4881 NE Northshore RD does not have a pool.
Does 4881 NE Northshore RD have accessible units?
No, 4881 NE Northshore RD does not have accessible units.
Does 4881 NE Northshore RD have units with dishwashers?
No, 4881 NE Northshore RD does not have units with dishwashers.
Does 4881 NE Northshore RD have units with air conditioning?
No, 4881 NE Northshore RD does not have units with air conditioning.
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