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Laurel Hill, VA
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8171 MCCAULEY WAY
Last updated June 8 2020 at 9:57 AM

8171 MCCAULEY WAY

8171 Mccaulley Way · No Longer Available
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Location

8171 Mccaulley Way, Laurel Hill, VA 22079

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
basketball court
clubhouse
parking
pool
garage
PRIME LOCATION FOR COMMUTERS***CLEAN AND COZY TOWNHOUSE LOCATED IN OUTSTANDING SCHOOL DISTRICT*** MINUTES AWAY FROM MAJOR SHOPPING CENTERS AND LESS THAN 3 MILES TO VRE, PARK & RIDE, I-95*** GORGEOUS OPEN FLOOR PLAN WITH LOTS OF NATURAL LIGHT***HIGH CEILINGS AND BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS IN MAIN LEVEL***SPACIOUS REC. ROOM WITH FULL BATHROOM IN BASEMENT *** TRASH REMOVAL INCLUDED IN MONTHLY RENT** AMENITIES INCLUDE BASKETBALL COURTS, CLUB HOUSE, COMMON GROUNDS, OUTDOOR SWIMMING POOL***NO PET ALLOWED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8171 MCCAULEY WAY have any available units?
8171 MCCAULEY WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laurel Hill, VA.
What amenities does 8171 MCCAULEY WAY have?
Some of 8171 MCCAULEY WAY's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8171 MCCAULEY WAY currently offering any rent specials?
8171 MCCAULEY WAY is not currently offering any rent specials.
Is 8171 MCCAULEY WAY pet-friendly?
No, 8171 MCCAULEY WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laurel Hill.
Does 8171 MCCAULEY WAY offer parking?
Yes, 8171 MCCAULEY WAY offers parking.
Does 8171 MCCAULEY WAY have units with washers and dryers?
Yes, 8171 MCCAULEY WAY offers units with in unit laundry.
Does 8171 MCCAULEY WAY have a pool?
Yes, 8171 MCCAULEY WAY has a pool.
Does 8171 MCCAULEY WAY have accessible units?
No, 8171 MCCAULEY WAY does not have accessible units.
Does 8171 MCCAULEY WAY have units with dishwashers?
Yes, 8171 MCCAULEY WAY has units with dishwashers.
Does 8171 MCCAULEY WAY have units with air conditioning?
No, 8171 MCCAULEY WAY does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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