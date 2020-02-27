All apartments in Zuehl
Find more places like 4685 GIN RD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Zuehl, TX
/
4685 GIN RD
Last updated February 27 2020 at 11:37 AM

4685 GIN RD

4685 Gin Road · No Longer Available
Report This Listing

Location

4685 Gin Road, Zuehl, TX 78124

Amenities

in unit laundry
pet friendly
garage
extra storage
refrigerator
Unit Amenities
extra storage
in unit laundry
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
GREAT COUNTRY LIVING IN MARION! - BEAUTIFUL HOME SURROUNDED BY ACREAGE PROVIDING GREAT VIEWS. LARGE OPEN/BRIGHT FLOORPLAN FEATURES SUNKEN LIVING ROOM, NEW FLOORING IN LIVING, DINING AND BEDROOMS. FORMAL LIVING/DINING COMBO AND KITCHEN W/BREAKFAST AREA. MASTER BEDROOM DOWNSTAIRS. HALF BATH ALSO DOWNSTAIRS. SPLIT BEDROOMS UPSTAIRS WITH FULL BATH. CATWALK OVERLOOKS BOTTOM FLOOR. EXTRA STORAGE THROUGHOUT. HOME COMES WITH KITCHEN REFRIGERATOR, GARAGE REFRIGERATOR AND WASHER/DRYER. NO SHEDS, OUTSIDE STORAGE OR FARM ANIMALS PERMITTED. TENANTS BENEFIT PACKAGE REQ AT $20/MTH.

(RLNE3239864)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4685 GIN RD have any available units?
4685 GIN RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Zuehl, TX.
What amenities does 4685 GIN RD have?
Some of 4685 GIN RD's amenities include in unit laundry, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4685 GIN RD currently offering any rent specials?
4685 GIN RD is not currently offering any rent specials.
Is 4685 GIN RD pet-friendly?
Yes, 4685 GIN RD is pet friendly.
Does 4685 GIN RD offer parking?
Yes, 4685 GIN RD offers parking.
Does 4685 GIN RD have units with washers and dryers?
Yes, 4685 GIN RD offers units with in unit laundry.
Does 4685 GIN RD have a pool?
No, 4685 GIN RD does not have a pool.
Does 4685 GIN RD have accessible units?
No, 4685 GIN RD does not have accessible units.
Does 4685 GIN RD have units with dishwashers?
No, 4685 GIN RD does not have units with dishwashers.
Does 4685 GIN RD have units with air conditioning?
No, 4685 GIN RD does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
9 Tips for Moving with Your Pet
Best Cities for Families 2019
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

San Antonio, TXAustin, TXNew Braunfels, TXSan Marcos, TXKyle, TXUniversal City, TXLive Oak, TXBoerne, TXConverse, TXSchertz, TXBuda, TX
Lockhart, TXCastle Hills, TXAlamo Heights, TXSelma, TXLeon Valley, TXFloresville, TXFair Oaks Ranch, TXCibolo, TXMcQueeney, TXWindcrest, TXBulverde, TX
Canyon Lake, TXTimberwood Park, TXOlmos Park, TXBalcones Heights, TXWimberley, TXHelotes, TXPleasanton, TXCastroville, TXKenedy, TXLakehills, TX

Apartments Near Colleges

Huston-Tillotson UniversityOur Lady of the Lake University
Saint Edward's UniversityAustin Community College District
Concordia University-Texas