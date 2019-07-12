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University Park, TX
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3407 Binkley Avenue
Last updated July 12 2019 at 6:42 AM

3407 Binkley Avenue

3407 Binkley Avenue · No Longer Available
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Location

3407 Binkley Avenue, University Park, TX 75205

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
courtyard
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

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Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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Frequently Asked Questions

Does 3407 Binkley Avenue have any available units?
3407 Binkley Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in University Park, TX.
What amenities does 3407 Binkley Avenue have?
Some of 3407 Binkley Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3407 Binkley Avenue currently offering any rent specials?
3407 Binkley Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3407 Binkley Avenue pet-friendly?
No, 3407 Binkley Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in University Park.
Does 3407 Binkley Avenue offer parking?
Yes, 3407 Binkley Avenue offers parking.
Does 3407 Binkley Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 3407 Binkley Avenue offers units with in unit laundry.
Does 3407 Binkley Avenue have a pool?
Yes, 3407 Binkley Avenue has a pool.
Does 3407 Binkley Avenue have accessible units?
No, 3407 Binkley Avenue does not have accessible units.
Does 3407 Binkley Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3407 Binkley Avenue has units with dishwashers.
Does 3407 Binkley Avenue have units with air conditioning?
No, 3407 Binkley Avenue does not have units with air conditioning.

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