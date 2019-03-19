2809 Us Hwy 175 Unit: 210

Amenities
SUNNY TERRACE TOWN HOMES
SPACIOUS 3BR 1BA TOWN HOME
LARGE ROOMS EXCELLENT LOCATION
CERAMIC TILE FLOORING THROUGHOUT HOUSE
DINING RM-KITCHEN COMBO
7 WALK-IN CLOSETS
OWN CENTRAL AC/HEATING OWN WATER HEATER
FENCED-IN BACK YARD
PARKING IN FRONT ASSIGNED FOR 2 VEHICLES PLUS GUEST PARKING
Walker Settlement Voucher Accepted
** ALL BILLS PAID BUT FOR ELECTRICITY **
located just off N Hwy 175 (past Stark Rd) in Seagoville
ALL CONVENIENCES NEARBY: Walmart, Brookshire, Home Depot, ACE, BEALs, Restaurants, Post Office, McDonalds, Taco Bell, Wendys, Dollar Stores, etc
NIGHT PARKING SECURITY
SEAGOVILLE SCHOOL BUS PICKS UP ON PROPERTY
PETS WELCOME WITH DEPOSIT
APPOINTMENTS 2 1 4* 3 4 7 * 631 0