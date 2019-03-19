All apartments in Seagoville
Find more places like 2809 Us Hwy 175 Unit: 210.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Seagoville, TX
/
2809 Us Hwy 175 Unit: 210
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2809 Us Hwy 175 Unit: 210

2809 C F Hawn Freeway · No Longer Available
Report This Listing

Location

2809 C F Hawn Freeway, Seagoville, TX 75159

Amenities

patio / balcony
pet friendly
all utils included
parking
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
guest parking
pet friendly
SUNNY TERRACE TOWN HOMES
SPACIOUS 3BR 1BA TOWN HOME
LARGE ROOMS EXCELLENT LOCATION
CERAMIC TILE FLOORING THROUGHOUT HOUSE
DINING RM-KITCHEN COMBO
7 WALK-IN CLOSETS
OWN CENTRAL AC/HEATING OWN WATER HEATER
FENCED-IN BACK YARD
PARKING IN FRONT ASSIGNED FOR 2 VEHICLES PLUS GUEST PARKING
Walker Settlement Voucher Accepted
** ALL BILLS PAID BUT FOR ELECTRICITY **

located just off N Hwy 175 (past Stark Rd) in Seagoville

ALL CONVENIENCES NEARBY: Walmart, Brookshire, Home Depot, ACE, BEALs, Restaurants, Post Office, McDonalds, Taco Bell, Wendys, Dollar Stores, etc

NIGHT PARKING SECURITY
SEAGOVILLE SCHOOL BUS PICKS UP ON PROPERTY
PETS WELCOME WITH DEPOSIT

APPOINTMENTS 2 1 4* 3 4 7 * 631 0

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 have any available units?
2809 Us Hwy 175 Unit: 210 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Seagoville, TX.
What amenities does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 have?
Some of 2809 Us Hwy 175 Unit: 210's amenities include patio / balcony, pet friendly, and all utils included. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 currently offering any rent specials?
2809 Us Hwy 175 Unit: 210 is not currently offering any rent specials.
Is 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 pet-friendly?
Yes, 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 is pet friendly.
Does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 offer parking?
Yes, 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 offers parking.
Does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 have units with washers and dryers?
No, 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 does not offer units with in unit laundry.
Does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 have a pool?
No, 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 does not have a pool.
Does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 have accessible units?
No, 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 does not have accessible units.
Does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 have units with dishwashers?
No, 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 does not have units with dishwashers.
Does 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 have units with air conditioning?
Yes, 2809 Us Hwy 175 Unit: 210 has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Helpful Articles
How to Get Your Security Deposit Refunded
Renting vs Buying an Apartment
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
How to Spot and Avoid Rental Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TX
Richardson, TXMesquite, TXEuless, TXBedford, TXGrapevine, TXAllen, TXBalch Springs, TXForney, TXTerrell, TXRockwall, TXWaxahachie, TXEnnis, TX
Rowlett, TXDeSoto, TXFate, TXSachse, TXDuncanville, TXCedar Hill, TXWylie, TXRoyse City, TXFarmers Branch, TXMidlothian, TXAddison, TXCoppell, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District