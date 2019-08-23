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9865 Birch Drive
Last updated August 23 2019 at 10:55 AM

9865 Birch Drive

9865 Birch Drive · No Longer Available
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Location

9865 Birch Drive, Providence Village, TX 76227
Providence

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9865 Birch Drive have any available units?
9865 Birch Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Providence Village, TX.
What amenities does 9865 Birch Drive have?
Some of 9865 Birch Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9865 Birch Drive currently offering any rent specials?
9865 Birch Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9865 Birch Drive pet-friendly?
No, 9865 Birch Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Providence Village.
Does 9865 Birch Drive offer parking?
Yes, 9865 Birch Drive offers parking.
Does 9865 Birch Drive have units with washers and dryers?
No, 9865 Birch Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9865 Birch Drive have a pool?
Yes, 9865 Birch Drive has a pool.
Does 9865 Birch Drive have accessible units?
No, 9865 Birch Drive does not have accessible units.
Does 9865 Birch Drive have units with dishwashers?
Yes, 9865 Birch Drive has units with dishwashers.
Does 9865 Birch Drive have units with air conditioning?
No, 9865 Birch Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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