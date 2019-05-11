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Providence Village, TX
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1820 Murphy Court
Last updated May 11 2019 at 1:59 AM

1820 Murphy Court

1820 Murphy Court · No Longer Available
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Location

1820 Murphy Court, Providence Village, TX 76227
Providence

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
playground
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
parking
playground
pool
garage
THIS GORGEOUS HOME IS LOCATED IN THE MUCH SOUGHT AFTER COMMUNITY OF PROVIDENCE WHICH OFFERS, SCHOOL IN WALKING DISTANCE, POOLS, CLUB HOUSE, PLAYGROUND, JOGGING BIKING PATHS, PARK, AND PRIVATE LAKE POND. A SPECIAL PLACE TO RAISE A FAMILY. 3 BEDROOMS, 2.1 BATHROOMS, 2 LIVING AREAS, 2 CAR GARAGE, CEILING FANS, WINDOW COVERINGS, AND COVERED PORCHES. KITCHEN HAS BREAKFAST BAR, EAT IN DINING AREA, APPLIANCES, PLENTY OF COUNTER AND CABINET SPACE. MASTER BEDROOM IS UP STAIRS. HURRY THIS TERRIFIC HOME WON'T LAST LONG.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1820 Murphy Court have any available units?
1820 Murphy Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Providence Village, TX.
What amenities does 1820 Murphy Court have?
Some of 1820 Murphy Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1820 Murphy Court currently offering any rent specials?
1820 Murphy Court is not currently offering any rent specials.
Is 1820 Murphy Court pet-friendly?
No, 1820 Murphy Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Providence Village.
Does 1820 Murphy Court offer parking?
Yes, 1820 Murphy Court offers parking.
Does 1820 Murphy Court have units with washers and dryers?
No, 1820 Murphy Court does not offer units with in unit laundry.
Does 1820 Murphy Court have a pool?
Yes, 1820 Murphy Court has a pool.
Does 1820 Murphy Court have accessible units?
No, 1820 Murphy Court does not have accessible units.
Does 1820 Murphy Court have units with dishwashers?
Yes, 1820 Murphy Court has units with dishwashers.
Does 1820 Murphy Court have units with air conditioning?
No, 1820 Murphy Court does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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