All apartments in Murphy
Find more places like 218 Love Bird Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Murphy, TX
/
218 Love Bird Lane
Last updated July 13 2019 at 10:51 AM

218 Love Bird Lane

218 Love Bird Lane · No Longer Available
Report This Listing

Location

218 Love Bird Lane, Murphy, TX 75094
Murphy Famrs

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
LOVE THIS BEAUTIFUL HOME. SO VERY SPACIOUS. 5 BR. 3 BATH FABULOUS HOME. MOVE IN READY.
NEW CARPET, NEW PAINT THRU OUT, NEW LIGHT FIXTURES, ALL WALLPAPER REMOVED.
QUALIFYING CRITERIA: INCOME MUST BE 3 X RENTAL AMOUNT. MINIMUM 12 MONTH EMPLOYMENT IN SAME
LINE OF WORK. RENTAL HISTORY REQUIRED. NO PRIOR EVICTIONS OR ASKED TO LEAVE. LOW CREDIT
SCORE MAY REQUIRE HIGHER SECURITY DEPOSIT AT LANDLORD'S DISCRETION. THIS SUBDIVISION IS
A GREAT LOCATION. MORE UPDATED PICS WILL BE UPLOADED THIS WEEK. TENANTS MUST VERIFY SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 218 Love Bird Lane have any available units?
218 Love Bird Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Murphy, TX.
What amenities does 218 Love Bird Lane have?
Some of 218 Love Bird Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 218 Love Bird Lane currently offering any rent specials?
218 Love Bird Lane is not currently offering any rent specials.
Is 218 Love Bird Lane pet-friendly?
No, 218 Love Bird Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Murphy.
Does 218 Love Bird Lane offer parking?
Yes, 218 Love Bird Lane offers parking.
Does 218 Love Bird Lane have units with washers and dryers?
No, 218 Love Bird Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 218 Love Bird Lane have a pool?
No, 218 Love Bird Lane does not have a pool.
Does 218 Love Bird Lane have accessible units?
No, 218 Love Bird Lane does not have accessible units.
Does 218 Love Bird Lane have units with dishwashers?
Yes, 218 Love Bird Lane has units with dishwashers.
Does 218 Love Bird Lane have units with air conditioning?
No, 218 Love Bird Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Find a Roommate – 7 Tips
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TX
Richardson, TXMesquite, TXEuless, TXBedford, TXGrapevine, TXAllen, TXWylie, TXSachse, TXRowlett, TXPrinceton, TXFairview, TXRockwall, TX
Addison, TXFate, TXFarmers Branch, TXProsper, TXThe Colony, TXMelissa, TXRoyse City, TXCelina, TXForney, TXBalch Springs, TXAnna, TXLittle Elm, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District