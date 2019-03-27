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1345 Roan Drive
Last updated March 27 2019 at 1:23 PM

1345 Roan Drive

1345 Roan Drive · No Longer Available
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Location

1345 Roan Drive, Lancaster, TX 75134

Amenities

dishwasher
garage
fireplace
carpet
Unit Amenities
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Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1345 Roan Drive have any available units?
1345 Roan Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lancaster, TX.
What amenities does 1345 Roan Drive have?
Some of 1345 Roan Drive's amenities include dishwasher, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1345 Roan Drive currently offering any rent specials?
1345 Roan Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1345 Roan Drive pet-friendly?
No, 1345 Roan Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lancaster.
Does 1345 Roan Drive offer parking?
Yes, 1345 Roan Drive offers parking.
Does 1345 Roan Drive have units with washers and dryers?
No, 1345 Roan Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1345 Roan Drive have a pool?
No, 1345 Roan Drive does not have a pool.
Does 1345 Roan Drive have accessible units?
No, 1345 Roan Drive does not have accessible units.
Does 1345 Roan Drive have units with dishwashers?
Yes, 1345 Roan Drive has units with dishwashers.
Does 1345 Roan Drive have units with air conditioning?
No, 1345 Roan Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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