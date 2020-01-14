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Kirby, TX
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4843 Corian Oak Dr.
Last updated January 14 2020 at 9:47 PM

4843 Corian Oak Dr.

4843 Corian Oak Drive · No Longer Available
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Location

4843 Corian Oak Drive, Kirby, TX 78219
Springfield Manor

Amenities

w/d hookup
pet friendly
garage
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
range
w/d hookup
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
CUTE 3 BR WITH EASY ACCESS TO 410 & 35*VCT FLOORING*CENTRAL HVAC*STOVE/RANGE*SINGLE CAR GARAGE*WASHER/DRYER HOOK UPS*UTILITY INSIDE*$55 APP FEE NON REFUNDABLE***FIRST MONTH'S RENT, SECURITY DEPOSIT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASH OR M - CUTE 3 BR WITH EASY ACCESS TO 410 & 35*VCT FLOORING*CENTRAL HVAC*STOVE/RANGE*SINGLE CAR GARAGE*WASHER/DRYER HOOK UPS*UTILITY INSIDE*$55 APP FEE NON REFUNDABLE***FIRST MONTH'S RENT, SECURITY DEPOSIT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASH OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE4703861)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4843 Corian Oak Dr. have any available units?
4843 Corian Oak Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kirby, TX.
What amenities does 4843 Corian Oak Dr. have?
Some of 4843 Corian Oak Dr.'s amenities include w/d hookup, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4843 Corian Oak Dr. currently offering any rent specials?
4843 Corian Oak Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 4843 Corian Oak Dr. pet-friendly?
Yes, 4843 Corian Oak Dr. is pet friendly.
Does 4843 Corian Oak Dr. offer parking?
Yes, 4843 Corian Oak Dr. offers parking.
Does 4843 Corian Oak Dr. have units with washers and dryers?
No, 4843 Corian Oak Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 4843 Corian Oak Dr. have a pool?
No, 4843 Corian Oak Dr. does not have a pool.
Does 4843 Corian Oak Dr. have accessible units?
No, 4843 Corian Oak Dr. does not have accessible units.
Does 4843 Corian Oak Dr. have units with dishwashers?
No, 4843 Corian Oak Dr. does not have units with dishwashers.
Does 4843 Corian Oak Dr. have units with air conditioning?
Yes, 4843 Corian Oak Dr. has units with air conditioning.
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