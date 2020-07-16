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132 Stonegate South
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

132 Stonegate South

132 Stonegate South · No Longer Available
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Location

132 Stonegate South, Kendall County, TX 78006

Amenities

granite counters
dishwasher
dogs allowed
recently renovated
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
oven
range
recently renovated
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
Beautiful 3/2/2 in Stonegate - Property Id: 95097

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/95097
Property Id 95097

(RLNE4650874)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 132 Stonegate South have any available units?
132 Stonegate South doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kendall County, TX.
What amenities does 132 Stonegate South have?
Some of 132 Stonegate South's amenities include granite counters, dishwasher, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 132 Stonegate South currently offering any rent specials?
132 Stonegate South is not currently offering any rent specials.
Is 132 Stonegate South pet-friendly?
Yes, 132 Stonegate South is pet friendly.
Does 132 Stonegate South offer parking?
No, 132 Stonegate South does not offer parking.
Does 132 Stonegate South have units with washers and dryers?
No, 132 Stonegate South does not offer units with in unit laundry.
Does 132 Stonegate South have a pool?
No, 132 Stonegate South does not have a pool.
Does 132 Stonegate South have accessible units?
No, 132 Stonegate South does not have accessible units.
Does 132 Stonegate South have units with dishwashers?
Yes, 132 Stonegate South has units with dishwashers.
Does 132 Stonegate South have units with air conditioning?
No, 132 Stonegate South does not have units with air conditioning.
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