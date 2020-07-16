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Kendall County, TX
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129 Tapatio Dr E
Last updated June 9 2020 at 4:06 AM

129 Tapatio Dr E

129 Tapatio Drive East · (830) 816-2288
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

129 Tapatio Drive East, Kendall County, TX 78006

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,500

2 Bed · 2 Bath · 2095 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
tennis court
clubhouse
internet access
Unit Amenities
furnished
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
parking
garage
internet access
tennis court
VERY, VERY NICE 2 BEDROOM, 2 BATH TOWNHOME COMPLETELY FURNISHED. AMAZING VIEWS! GARAGE AND ADDITIONAL PARKING. TAPATIO RESORT HAS GOLF, CLUBHOUSE, TENNIS WITH MEMBERSHIP PACKAGES. GRAB YOUR CLOTHES AND TOOTH BRUSH AND MOVE IN! OWNERS WILL HAVE HOME PROFESSIONALLY SANITIZED PRIOR TO TENANT TAKING OCCUPANCY. OWNER WILL CONSIDER ONE (1) SMALL DOG AND IF ACCEPTED, TENANT WILL PAY AN ADDITIONAL $300.00 PET DEPOSIT. OWNER WILL LEAVE UTILITIES IN THEIR NAME AND TENANT WILL PAY ANY AMOUNT OVER $300.00. THIS DOES NOT INCLUDE CABLE, OR INTERNET SERVICES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 129 Tapatio Dr E have any available units?
129 Tapatio Dr E has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 129 Tapatio Dr E have?
Some of 129 Tapatio Dr E's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 129 Tapatio Dr E currently offering any rent specials?
129 Tapatio Dr E is not currently offering any rent specials.
Is 129 Tapatio Dr E pet-friendly?
Yes, 129 Tapatio Dr E is pet friendly.
Does 129 Tapatio Dr E offer parking?
Yes, 129 Tapatio Dr E offers parking.
Does 129 Tapatio Dr E have units with washers and dryers?
No, 129 Tapatio Dr E does not offer units with in unit laundry.
Does 129 Tapatio Dr E have a pool?
No, 129 Tapatio Dr E does not have a pool.
Does 129 Tapatio Dr E have accessible units?
No, 129 Tapatio Dr E does not have accessible units.
Does 129 Tapatio Dr E have units with dishwashers?
No, 129 Tapatio Dr E does not have units with dishwashers.
Does 129 Tapatio Dr E have units with air conditioning?
No, 129 Tapatio Dr E does not have units with air conditioning.
Interested in 129 Tapatio Dr E?
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