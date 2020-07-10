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5609 GEORGE BUSH
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5609 GEORGE BUSH

5609 George Bush Dr · No Longer Available
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Location

5609 George Bush Dr, Katy, TX 77493

Amenities

hardwood floors
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2 BEDROOM HOME IN KATY - BEAUTIFUL TOWN HOME IN THE HEART OF THE CITY OF KATY! TILE AND WOOD LAMINATE FLOORING, SS APPLIANCES, AND SPACIOUS BEDROOMS! REFINISHED CABINETRY AND LAMINATE COUNTER-TOPS! ZONED TO THE PRESTIGIOUS AND AWARD WINNING KATY SCHOOL DISTRICT AND JUST A STONES THROW AWAY FROM KATY ELEMENTARY SCHOOL, THIS EXCEPTIONALLY PRICED HOME WILL NOT LAST LONG!

Directions: FROM I-10 WEST, TAKE EXIT FOR PIN OAK, RIGHT ON PIN OAK, LEFT ON 1ST ST AND IMMEDIATE RIGHT ON AVE. A, LEFT ON GEORGE BUSH AND PROPERTY IS ON THE LEFT.

No Pets Allowed

(RLNE2581820)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5609 GEORGE BUSH have any available units?
5609 GEORGE BUSH doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Katy, TX.
Is 5609 GEORGE BUSH currently offering any rent specials?
5609 GEORGE BUSH is not currently offering any rent specials.
Is 5609 GEORGE BUSH pet-friendly?
No, 5609 GEORGE BUSH is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Katy.
Does 5609 GEORGE BUSH offer parking?
No, 5609 GEORGE BUSH does not offer parking.
Does 5609 GEORGE BUSH have units with washers and dryers?
No, 5609 GEORGE BUSH does not offer units with in unit laundry.
Does 5609 GEORGE BUSH have a pool?
No, 5609 GEORGE BUSH does not have a pool.
Does 5609 GEORGE BUSH have accessible units?
No, 5609 GEORGE BUSH does not have accessible units.
Does 5609 GEORGE BUSH have units with dishwashers?
No, 5609 GEORGE BUSH does not have units with dishwashers.
Does 5609 GEORGE BUSH have units with air conditioning?
No, 5609 GEORGE BUSH does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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