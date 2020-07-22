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Harris County, TX
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20730 Cypress Echo Dr
Last updated January 16 2020 at 9:07 AM

20730 Cypress Echo Dr

20730 Cypress Echo Drive · No Longer Available
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Location

20730 Cypress Echo Drive, Harris County, TX 77433

Amenities

patio / balcony
granite counters
bathtub
Unit Amenities
bathtub
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
THIS ADORABLE HOME IS READY FOR MOVE IN! FEATURES LARGE LIVING AREA* KITCHEN THAT OPENS TO LIVING * GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, APPLIANCES INCLUDED !!! DINING AREA, AND UTILITY ROOM WITH CUPBOARD INSIDE NEXT TO KITCHEN. GREAT FOR ENTERTAINING. MASTER BEDROOM IS UP WITH MASTER BATH, GARDEN TUB/SHOWER . 2 BATHS UP AND **1/2 BATH DOWN!! HUGE BACKYARD ON A CORNER LOT WITH PATIO. JUST UP THE STREET FROM WALKING OR JOGGING PATHS.**** SO CLOSE TO 99 TOLL FOR EASY COMMUTE, SHOPPING, CHURCHES, SCHOOLS AND LONE STAR COLLEGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20730 Cypress Echo Dr have any available units?
20730 Cypress Echo Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
Is 20730 Cypress Echo Dr currently offering any rent specials?
20730 Cypress Echo Dr is not currently offering any rent specials.
Is 20730 Cypress Echo Dr pet-friendly?
No, 20730 Cypress Echo Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Harris County.
Does 20730 Cypress Echo Dr offer parking?
No, 20730 Cypress Echo Dr does not offer parking.
Does 20730 Cypress Echo Dr have units with washers and dryers?
No, 20730 Cypress Echo Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 20730 Cypress Echo Dr have a pool?
No, 20730 Cypress Echo Dr does not have a pool.
Does 20730 Cypress Echo Dr have accessible units?
No, 20730 Cypress Echo Dr does not have accessible units.
Does 20730 Cypress Echo Dr have units with dishwashers?
No, 20730 Cypress Echo Dr does not have units with dishwashers.
Does 20730 Cypress Echo Dr have units with air conditioning?
No, 20730 Cypress Echo Dr does not have units with air conditioning.
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