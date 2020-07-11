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Harris County, TX
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12414 CALICO FALLS
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

12414 CALICO FALLS

12414 Calico Falls Lane · No Longer Available
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Location

12414 Calico Falls Lane, Harris County, TX 77041

Amenities

pet friendly
gym
pool
playground
tennis court
fireplace
Unit Amenities
fireplace
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
gym
game room
playground
pool
tennis court
12414 CALICO FALLS Available 08/01/20 AFFORDABLE HOME IN GATED SUBDIVISION WITH RESORT-LIKE AMENITIES! - 4 BEDROOM/3.5 TRENDMAKER HOME IN THE GATED SUBDIVISION OF LAKES ON ELDRIDGE NORTH

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LANDLORD CAN DO A LONG TERM LEASE.

(RLNE2646751)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12414 CALICO FALLS have any available units?
12414 CALICO FALLS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 12414 CALICO FALLS have?
Some of 12414 CALICO FALLS's amenities include pet friendly, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12414 CALICO FALLS currently offering any rent specials?
12414 CALICO FALLS is not currently offering any rent specials.
Is 12414 CALICO FALLS pet-friendly?
Yes, 12414 CALICO FALLS is pet friendly.
Does 12414 CALICO FALLS offer parking?
No, 12414 CALICO FALLS does not offer parking.
Does 12414 CALICO FALLS have units with washers and dryers?
No, 12414 CALICO FALLS does not offer units with in unit laundry.
Does 12414 CALICO FALLS have a pool?
Yes, 12414 CALICO FALLS has a pool.
Does 12414 CALICO FALLS have accessible units?
No, 12414 CALICO FALLS does not have accessible units.
Does 12414 CALICO FALLS have units with dishwashers?
No, 12414 CALICO FALLS does not have units with dishwashers.
Does 12414 CALICO FALLS have units with air conditioning?
No, 12414 CALICO FALLS does not have units with air conditioning.
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