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11607 Oak Lake Park Drive
Last updated August 2 2019 at 11:00 AM

11607 Oak Lake Park Drive

11607 Oak Lake Park Drive · No Longer Available
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Location

11607 Oak Lake Park Drive, Fort Bend County, TX 77498

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
accessible
game room
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11607 Oak Lake Park Drive have any available units?
11607 Oak Lake Park Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Bend County, TX.
What amenities does 11607 Oak Lake Park Drive have?
Some of 11607 Oak Lake Park Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11607 Oak Lake Park Drive currently offering any rent specials?
11607 Oak Lake Park Drive is not currently offering any rent specials.
Is 11607 Oak Lake Park Drive pet-friendly?
No, 11607 Oak Lake Park Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Bend County.
Does 11607 Oak Lake Park Drive offer parking?
Yes, 11607 Oak Lake Park Drive offers parking.
Does 11607 Oak Lake Park Drive have units with washers and dryers?
No, 11607 Oak Lake Park Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 11607 Oak Lake Park Drive have a pool?
Yes, 11607 Oak Lake Park Drive has a pool.
Does 11607 Oak Lake Park Drive have accessible units?
Yes, 11607 Oak Lake Park Drive has accessible units.
Does 11607 Oak Lake Park Drive have units with dishwashers?
Yes, 11607 Oak Lake Park Drive has units with dishwashers.
Does 11607 Oak Lake Park Drive have units with air conditioning?
No, 11607 Oak Lake Park Drive does not have units with air conditioning.
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