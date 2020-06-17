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Clyde, TX
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201 Elm Street
Last updated June 17 2020 at 5:27 AM

201 Elm Street

201 Elm St · (325) 668-1451
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

201 Elm St, Clyde, TX 79510

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$900

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 720 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
carport
stainless steel
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
carport
parking
internet access
THE MONTHLY RENTAL FEE WILL INCLUDE: SIGNIFICANTLY REDUCED UTILITIES, SOLAR AUGMENTATION INCLUDED, INTERNET, BASIC SEWER TRASH AND BASIC ELECTRICITY. WATER WILL BE CHARGED AT ACTUAL USAGE, PER MONTHLY BILL AND ELECTRICITY WILL BE BILLED AT 14.5 CENTS PER KwH USED. 2 BR 1 BA WITH OFFICE, ALL ELECTRIC, STAINLESS APPLIANCES, STOVE, FRIDGE, DISHWASHER, MICROWAVE, 3 WINDOW UNITS FOR HEAT-AIR, OUTSIDE SMOKING ONLY, NO PETS ARE ALLOWED HERE, TV, SURROUND SOUND, ELECTRIC FIREPLACE, STACK WASHER-DRYER IN THE HOME. CAR CARPORT WITH CIRCLE DRIVE. IF YOU SIGN A 1 YEAR LEASE, RENT WILL BE $900. IF YOU SIGN A SHORT TERM LEASE (MINIMUM 3 MONTH) RENT WILL BE $1000.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 201 Elm Street have any available units?
201 Elm Street has a unit available for $900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 201 Elm Street have?
Some of 201 Elm Street's amenities include in unit laundry, dishwasher, and carport. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 201 Elm Street currently offering any rent specials?
201 Elm Street isn't currently offering any rent specials.
Is 201 Elm Street pet-friendly?
No, 201 Elm Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clyde.
Does 201 Elm Street offer parking?
Yes, 201 Elm Street does offer parking.
Does 201 Elm Street have units with washers and dryers?
Yes, 201 Elm Street offers units with in unit laundry.
Does 201 Elm Street have a pool?
No, 201 Elm Street does not have a pool.
Does 201 Elm Street have accessible units?
No, 201 Elm Street does not have accessible units.
Does 201 Elm Street have units with dishwashers?
Yes, 201 Elm Street has units with dishwashers.
Does 201 Elm Street have units with air conditioning?
No, 201 Elm Street does not have units with air conditioning.
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