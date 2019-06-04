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Cibolo, TX
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505 BROOK SHADOW
Last updated June 4 2019 at 9:34 AM

505 BROOK SHADOW

505 Brook Shadow · No Longer Available
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Location

505 Brook Shadow, Cibolo, TX 78108

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
stainless steel
pool
game room
Unit Amenities
bathtub
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
game room
pool
pet friendly
505 BROOK SHADOW Available 07/05/19 CHARLESTON PARKE RENTAL! - ON MARKET 5/20: WELL MAINTAINED HOME IN CIBOLO/CHARLESTON PARK. HOME HAS UPGRADED KITCHEN WITH TASTEFUL FINISHES AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. CERAMIC TILE IN WET AREAS. MASTER BEDROOM FEATURES WOOD BEAMS, LARGE BATH WITH SEPARATE VANITIES AND GARDEN TUB. LARGE GAME ROOM FOR FAMILY NIGHTS. ENCLOSED PATIO, SPRINKLER SYSTEM AND SOLAR PANELS. GREAT COMMUNITY WITH POOL AND PARK. QUICK COMMUTE TO JBSA RANDOLPH AND FT. SAM. CLOSE TO HIGHWAYS AND SHOPPING. NO CATS, DOGS UNDER 10 LBS. TENANTS MUST PARTICIPATE IN FILTER EASY PROGRAM AT $20/MONTH. WATER DAMAGE ON CEILING WITH BE TAKEN CARE OF!

No Cats Allowed

(RLNE4902858)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 505 BROOK SHADOW have any available units?
505 BROOK SHADOW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cibolo, TX.
What amenities does 505 BROOK SHADOW have?
Some of 505 BROOK SHADOW's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 505 BROOK SHADOW currently offering any rent specials?
505 BROOK SHADOW is not currently offering any rent specials.
Is 505 BROOK SHADOW pet-friendly?
Yes, 505 BROOK SHADOW is pet friendly.
Does 505 BROOK SHADOW offer parking?
No, 505 BROOK SHADOW does not offer parking.
Does 505 BROOK SHADOW have units with washers and dryers?
No, 505 BROOK SHADOW does not offer units with in unit laundry.
Does 505 BROOK SHADOW have a pool?
Yes, 505 BROOK SHADOW has a pool.
Does 505 BROOK SHADOW have accessible units?
No, 505 BROOK SHADOW does not have accessible units.
Does 505 BROOK SHADOW have units with dishwashers?
No, 505 BROOK SHADOW does not have units with dishwashers.
Does 505 BROOK SHADOW have units with air conditioning?
No, 505 BROOK SHADOW does not have units with air conditioning.
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