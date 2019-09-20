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Bastrop, TX
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103 Wildcat Drive
Last updated September 20 2019 at 6:07 PM

103 Wildcat Drive

103 Wild Cat Dr · No Longer Available
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Location

103 Wild Cat Dr, Bastrop, TX 78602

Amenities

patio / balcony
pet friendly
pool
playground
microwave
refrigerator
Unit Amenities
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BRING YOUR FAMILY TO VIEW THIS WELL MAINTAINED 4 BEDROOM / 2 BATH HOME IN THE DESIRED HUNTER’S CROSSING SUBDIVISION. LARGE KITCHEN AND SPACIOUS LIVING ROOM ARE READY FOR ENTERTAINING! ENERGY EFFICIENT GAS APPLIANCES, REFRIGERATOR AND MICROWAVE. COVERED PATIO AND RELAXING BACKYARD WITH PRIVACY!! COMMUNITY POOL, SPORT COURT, PLAYGROUND, PARK AND JOGGING/BIKING TRAILS. SUPERB FAMILY COMMUNITY - JUST PLUG YOUR FAMILY INTO THE AVAILABLE ACTIVITIES AND OUTDOORS AMENITIES!! VISIT - WON'T LAST LONG - DON'T LET THIS HOME PASS YOU BYE... READY FOR IMMEDIATE MOVE-IN!! MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY!!

Rental Terms: Rent: $1,625, Application Fee: $65, Security Deposit: $1,625, Available Now

Pet Policy: Cats not allowed, Dogs not allowed
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 103 Wildcat Drive have any available units?
103 Wildcat Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bastrop, TX.
What amenities does 103 Wildcat Drive have?
Some of 103 Wildcat Drive's amenities include patio / balcony, pet friendly, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 103 Wildcat Drive currently offering any rent specials?
103 Wildcat Drive is not currently offering any rent specials.
Is 103 Wildcat Drive pet-friendly?
Yes, 103 Wildcat Drive is pet friendly.
Does 103 Wildcat Drive offer parking?
No, 103 Wildcat Drive does not offer parking.
Does 103 Wildcat Drive have units with washers and dryers?
No, 103 Wildcat Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 103 Wildcat Drive have a pool?
Yes, 103 Wildcat Drive has a pool.
Does 103 Wildcat Drive have accessible units?
No, 103 Wildcat Drive does not have accessible units.
Does 103 Wildcat Drive have units with dishwashers?
No, 103 Wildcat Drive does not have units with dishwashers.
Does 103 Wildcat Drive have units with air conditioning?
No, 103 Wildcat Drive does not have units with air conditioning.
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