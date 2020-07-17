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Abilene, TX
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3925 Lynwood Ln
Last updated July 14 2020 at 10:20 AM

3925 Lynwood Ln

3925 Lynwood Lane · No Longer Available
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Location

3925 Lynwood Lane, Abilene, TX 79605
Elmwood Area

Amenities

patio / balcony
pet friendly
pool
air conditioning
media room
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
media room
Available 08/03/20 SINGLE FAMILY DUPLEX - Property Id: 183486

ON SITE MANAGEMENT FULL TIME MAINTENANCE CREW 24/7

WE WELCOME THE ABILENE HOUSING VOUCHERS AND VETERANS VOUCHERS

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DON'T NEED TO WORRY ABOUT A CAR CONNECTED EVERYWHERE THROUGH CITY LINK
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/183486
Property Id 183486

(RLNE5859026)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3925 Lynwood Ln have any available units?
3925 Lynwood Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Abilene, TX.
How much is rent in Abilene, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Abilene Rent Report.
What amenities does 3925 Lynwood Ln have?
Some of 3925 Lynwood Ln's amenities include patio / balcony, pet friendly, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3925 Lynwood Ln currently offering any rent specials?
3925 Lynwood Ln is not currently offering any rent specials.
Is 3925 Lynwood Ln pet-friendly?
Yes, 3925 Lynwood Ln is pet friendly.
Does 3925 Lynwood Ln offer parking?
No, 3925 Lynwood Ln does not offer parking.
Does 3925 Lynwood Ln have units with washers and dryers?
No, 3925 Lynwood Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 3925 Lynwood Ln have a pool?
Yes, 3925 Lynwood Ln has a pool.
Does 3925 Lynwood Ln have accessible units?
No, 3925 Lynwood Ln does not have accessible units.
Does 3925 Lynwood Ln have units with dishwashers?
No, 3925 Lynwood Ln does not have units with dishwashers.
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