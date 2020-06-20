All apartments in Tenafly
Find more places like 10 Nelson Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Tenafly, NJ
/
10 Nelson Place
Last updated June 17 2020 at 5:30 AM

10 Nelson Place

10 Nelson Place · No Longer Available
Report This Listing

Location

10 Nelson Place, Tenafly, NJ 07670
Tenafly

Amenities

wine room
patio / balcony
garage
walk in closets
pool
tennis court
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
garage
media room
tennis court
wine room
ARCHITECTURAL MASTERPIECE ON A SECLUDED CUL-DE-SAC ON THE EAST HILL OF TENAFLY. CUSTOM BUILT SMART HOME ON OVER AN ACRE, AND OVER 10,000 SQFT. OF LIVING SPACE, THIS HOME OFFERS A MODERN OPEN LAYOUT WITH MANY ARCHITECTURAL DETAILS AND PERFECT FOR INDOOR & OUTDOOR ENTERTAINING. FIRST FLOOR BOASTS A SPACIOUS ROTUNDA ENTRY FOYER, SKYLIGHTS, FORMAL DINING ROOM, VAULTED CEILING, EAT IN KITCHEN, BAR, BRIGHT & OPEN LIVING ROOM. KITCHEN & LIVING ROOM DOORS LEAD TO BEAUTIFULLY LANDSCAPED GARDEN, BLUESTONE PATIO, BBQ AREA, IN-GROUND HEATED SALT-WATER POOL & TENNIS COURT WITH OUTDOOR LIGHTING. LIBRARY OVERLOOKS LUSCIOUS LANDSCAPING. THE RESORT-LIKE MASTER BEDROOM SUITE HAS A FIREPLACE, OVERSIZED HIS & HER WALK-IN CLOSETS & BATHROOMS AND A STEAM SHOWER. SECOND FLOOR HAS 5 EN-SUITE BEDROOMS & RECREATION ROOM. LOWER LEVEL OFFERS A MOVIE THEATRE, WINE ROOM, REC., BATH & STORAGE. 3 CAR HEATED GARAGE & DRIVEWAY. ENJOY TENAFLY'S EXCELLENT SCHOOLS, 5 MI. TO GW BRIDGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10 Nelson Place have any available units?
10 Nelson Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tenafly, NJ.
What amenities does 10 Nelson Place have?
Some of 10 Nelson Place's amenities include wine room, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10 Nelson Place currently offering any rent specials?
10 Nelson Place isn't currently offering any rent specials.
Is 10 Nelson Place pet-friendly?
No, 10 Nelson Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tenafly.
Does 10 Nelson Place offer parking?
Yes, 10 Nelson Place does offer parking.
Does 10 Nelson Place have units with washers and dryers?
No, 10 Nelson Place does not offer units with in unit laundry.
Does 10 Nelson Place have a pool?
Yes, 10 Nelson Place has a pool.
Does 10 Nelson Place have accessible units?
No, 10 Nelson Place does not have accessible units.
Does 10 Nelson Place have units with dishwashers?
No, 10 Nelson Place does not have units with dishwashers.
Does 10 Nelson Place have units with air conditioning?
No, 10 Nelson Place does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Tips for Finding an Apartment in One Week
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
Renting vs Buying an Apartment
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Stonegarth Apartments
30 Engle Street
Tenafly, NJ 07670

Apartments For Rent in Nearby Cities

New York, NYBrooklyn, NYQueens, NYBronx, NYJersey City, NJNewark, NJYonkers, NYHoboken, NJNew Rochelle, NYBayonne, NJWest New York, NJHackensack, NJ
White Plains, NYUnion City, NJClifton, NJEnglewood, NJKearny, NJFort Lee, NJBergenfield, NJLeonia, NJRidgefield Park, NJPalisades Park, NJWestwood, NJRiver Edge, NJ
Hastings-on-Hudson, NYEdgewater, NJRidgefield, NJCliffside Park, NJDobbs Ferry, NYMaywood, NJMount Vernon, NYHasbrouck Heights, NJLodi, NJBronxville, NYWoodcliff Lake, NJTuckahoe, NY

Apartments Near Colleges

LIU BrooklynNew Jersey Institute of Technology
CUNY John Jay College of Criminal JusticeEssex County College
Hudson County Community College