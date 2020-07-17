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Morris County, NJ
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86 HILL HOLLOW ROAD
Last updated July 2 2020 at 4:22 PM

86 HILL HOLLOW ROAD

86 Hill Hollow Road · (973) 625-0450
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

86 Hill Hollow Road, Morris County, NJ 07849

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,200

4 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
playground
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
playground
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 86 HILL HOLLOW ROAD have any available units?
86 HILL HOLLOW ROAD has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 86 HILL HOLLOW ROAD have?
Some of 86 HILL HOLLOW ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 86 HILL HOLLOW ROAD currently offering any rent specials?
86 HILL HOLLOW ROAD is not currently offering any rent specials.
Is 86 HILL HOLLOW ROAD pet-friendly?
No, 86 HILL HOLLOW ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Morris County.
Does 86 HILL HOLLOW ROAD offer parking?
No, 86 HILL HOLLOW ROAD does not offer parking.
Does 86 HILL HOLLOW ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 86 HILL HOLLOW ROAD offers units with in unit laundry.
Does 86 HILL HOLLOW ROAD have a pool?
No, 86 HILL HOLLOW ROAD does not have a pool.
Does 86 HILL HOLLOW ROAD have accessible units?
No, 86 HILL HOLLOW ROAD does not have accessible units.
Does 86 HILL HOLLOW ROAD have units with dishwashers?
Yes, 86 HILL HOLLOW ROAD has units with dishwashers.
Does 86 HILL HOLLOW ROAD have units with air conditioning?
No, 86 HILL HOLLOW ROAD does not have units with air conditioning.
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