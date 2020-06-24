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Waxhaw, NC
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Christine Ln 4104 A
Last updated May 19 2020 at 11:54 AM

Christine Ln 4104 A

4104 Christine Lane · No Longer Available
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Location

4104 Christine Lane, Waxhaw, NC 28173

Amenities

pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
parking
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ONE TIME ADMIN FEE IS $150 DUE AT MOVE IN
MUST MAKE 3 TIMES RENT IN INCOME
NO EVICTIONS. NO OWING MONEY TO LANDLORDS OR PROPERTY MGMT COMPANIES
MUST HAVE SCORE OF AT LEAST 550

No Pets Allowed

(RLNE3381934)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does Christine Ln 4104 A have any available units?
Christine Ln 4104 A doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Waxhaw, NC.
Is Christine Ln 4104 A currently offering any rent specials?
Christine Ln 4104 A is not currently offering any rent specials.
Is Christine Ln 4104 A pet-friendly?
Yes, Christine Ln 4104 A is pet friendly.
Does Christine Ln 4104 A offer parking?
Yes, Christine Ln 4104 A offers parking.
Does Christine Ln 4104 A have units with washers and dryers?
No, Christine Ln 4104 A does not offer units with in unit laundry.
Does Christine Ln 4104 A have a pool?
No, Christine Ln 4104 A does not have a pool.
Does Christine Ln 4104 A have accessible units?
No, Christine Ln 4104 A does not have accessible units.
Does Christine Ln 4104 A have units with dishwashers?
No, Christine Ln 4104 A does not have units with dishwashers.
Does Christine Ln 4104 A have units with air conditioning?
No, Christine Ln 4104 A does not have units with air conditioning.
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