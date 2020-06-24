Christine Ln 4104 A

Amenities
2 BED 2.5 BATH TOWNHOME...ALMA VILLAGE WAXHAW...AVAIL NOW!!! - 2 BED 2.5 BATH TOWN HOME LOCATED CLOSE TO HISTORIC WAXHAW AREA.
FORMAL DINING AREA AND LIVING ROOM.
CENTER ISLAND IN KITCHEN
MASTER BEDROOM WITH ON SUITE BATH AND WALK IN CLOSET
OFF STREET PARKING, STORAGE ROOM BACK OF UNIT
NO SMOKING
PETS CONDITIONAL
https://virtualtourcafe.com/mls/8848223
ONE TIME ADMIN FEE IS $150 DUE AT MOVE IN
MUST MAKE 3 TIMES RENT IN INCOME
NO EVICTIONS. NO OWING MONEY TO LANDLORDS OR PROPERTY MGMT COMPANIES
MUST HAVE SCORE OF AT LEAST 550
No Pets Allowed
(RLNE3381934)