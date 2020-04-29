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Wyandotte, MI
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3310 3RD Street
Last updated April 29 2020 at 6:36 AM

3310 3RD Street

3310 3rd Street · (734) 578-3217
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Location

3310 3rd Street, Wyandotte, MI 48192
Wyandotte

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 207 · Avail. now

$750

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1 Bed · 1 Bath · 720 sqft

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Amenities

carpet
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
carpet
oven
range
refrigerator
Property Amenities
THE PRIMADORE APARTMENT BUILDING IN DOWNTOWN WYANDOTTE. IMMACULATE MAINTAINED . THIS SECOND FLOOR APARTMENT HAS LARGE WINDOWS TO LET IN LOTS OF NATURAL LIGHT. WALK TO SHOPPING, BARS, RESTAURANTS, DRUG STORES, THE WATERFRONT PARK. THE UNIT HAS NEWER CARPET, PAINT, KITCHEN AND BATH. COIN OP LAUNDRY IN THE BASEMENT. UNIT COMES WITH ASSIGNED STORAGE IN THE BASEMENT. THIS IS A NON SMOKING BUILDING NO PETS OF ANY KIND. THERE IS NO ELEVATOR IN THE BUILDING. ADDITIONAL UNITS AVAILABLE ON THE THIRD FLOOR.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3310 3RD Street have any available units?
3310 3RD Street has a unit available for $750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3310 3RD Street have?
Some of 3310 3RD Street's amenities include carpet, range, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3310 3RD Street currently offering any rent specials?
3310 3RD Street isn't currently offering any rent specials.
Is 3310 3RD Street pet-friendly?
No, 3310 3RD Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wyandotte.
Does 3310 3RD Street offer parking?
No, 3310 3RD Street does not offer parking.
Does 3310 3RD Street have units with washers and dryers?
No, 3310 3RD Street does not offer units with in unit laundry.
Does 3310 3RD Street have a pool?
No, 3310 3RD Street does not have a pool.
Does 3310 3RD Street have accessible units?
No, 3310 3RD Street does not have accessible units.
Does 3310 3RD Street have units with dishwashers?
No, 3310 3RD Street does not have units with dishwashers.
Does 3310 3RD Street have units with air conditioning?
No, 3310 3RD Street does not have units with air conditioning.
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