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Taylor, MI
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5887 WILKIE Street
Last updated July 2 2020 at 4:20 PM

5887 WILKIE Street

5887 Wilkie Street · (248) 912-9990
COVID-19 Update
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Location

5887 Wilkie Street, Taylor, MI 48180

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$900

3 Bed · 1 Bath · 949 sqft

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Amenities

on-site laundry
recently renovated
carpet
oven
refrigerator
Unit Amenities
carpet
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recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
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EMAIL APPLICATION TO ANNRUDDREALTOR@GMAIL.COM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5887 WILKIE Street have any available units?
5887 WILKIE Street has a unit available for $900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Taylor, MI?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Taylor Rent Report.
What amenities does 5887 WILKIE Street have?
Some of 5887 WILKIE Street's amenities include on-site laundry, recently renovated, and carpet. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5887 WILKIE Street currently offering any rent specials?
5887 WILKIE Street is not currently offering any rent specials.
Is 5887 WILKIE Street pet-friendly?
No, 5887 WILKIE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Taylor.
Does 5887 WILKIE Street offer parking?
No, 5887 WILKIE Street does not offer parking.
Does 5887 WILKIE Street have units with washers and dryers?
No, 5887 WILKIE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5887 WILKIE Street have a pool?
No, 5887 WILKIE Street does not have a pool.
Does 5887 WILKIE Street have accessible units?
No, 5887 WILKIE Street does not have accessible units.
Does 5887 WILKIE Street have units with dishwashers?
No, 5887 WILKIE Street does not have units with dishwashers.
Interested in 5887 WILKIE Street?
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