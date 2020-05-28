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Saline, MI
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701 COVENTRY Court
Last updated May 28 2020 at 2:33 AM

701 COVENTRY Court

701 Coventry Ct · (248) 219-9120
COVID-19 Update
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Location

701 Coventry Ct, Saline, MI 48176
Saline

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,700

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath · 1708 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 701 COVENTRY Court have any available units?
701 COVENTRY Court has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 701 COVENTRY Court have?
Some of 701 COVENTRY Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 701 COVENTRY Court currently offering any rent specials?
701 COVENTRY Court isn't currently offering any rent specials.
Is 701 COVENTRY Court pet-friendly?
No, 701 COVENTRY Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Saline.
Does 701 COVENTRY Court offer parking?
Yes, 701 COVENTRY Court does offer parking.
Does 701 COVENTRY Court have units with washers and dryers?
Yes, 701 COVENTRY Court offers units with in unit laundry.
Does 701 COVENTRY Court have a pool?
No, 701 COVENTRY Court does not have a pool.
Does 701 COVENTRY Court have accessible units?
No, 701 COVENTRY Court does not have accessible units.
Does 701 COVENTRY Court have units with dishwashers?
Yes, 701 COVENTRY Court has units with dishwashers.
Does 701 COVENTRY Court have units with air conditioning?
No, 701 COVENTRY Court does not have units with air conditioning.
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